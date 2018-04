eurogamer

: Paladins Strike: il MOBA di Hi-Rez Studios mette piede su dispositivi mobili #PaladinsStrike - Eurogamer_it : Paladins Strike: il MOBA di Hi-Rez Studios mette piede su dispositivi mobili #PaladinsStrike - VG247it : Paladins Strike, il MOBA di Hi-Rez Studios, è ora disponibile su dispositivi iOS e Android -… - iwinuxfeed : Paladins Strike disponibile sul Play Store: è il MOBA definitivo? -

(Di sabato 28 aprile 2018) A partire da oggi suiOS e Android è disponibile, unbasato sul popolare hero-shooter, disponibile su PC e console.Come riporta VG247, insono presenti gli stessi personaggi del gioco originale, con tutte le loro iconiche abilità riadattate a dovere per seguire i canoni del genere. Anche qui potremo imbarcarci in battaglie 5vs5 e in combattimenti in tempo reale con visuale dall'alto.è free-to-play, naturalmente il gioco per monetizzare si appoggerà a microtransazioni e acquisti in app di vario genere.Read more…