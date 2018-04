Padre in fuga con i figli da Bolzano | sono in Tunisia

Padre in fuga con figli è in Tunisia : 13.56 Sono in Tunisia e stanno bene i due bimbi spariti da Bolzano domenica scorsa con il loro Padre. Questa mattina l'uomo ha chiamato sua moglie Rosa e ha comunicato che i tre hanno raggiunto la Tunisia e che stanno bene. La madre ha anche parlato con i suoi figli, di 4 e 2 anni, e ha ricevuto delle fotografie dei bambini.

Italiano scomparso in Turchia - il Padre : escludo che sia una fuga volontaria : Svuotato il conto corrente: in un cestino vicino all'hotel trovati documenti e portafogli senza soldi

Turchia - italiano scomparso a Istanbul : documenti e telefono in cestino - vuoto il conto in banca. Il Padre. ‘Non è una fuga’ : Il portafogli vuoto, i documenti e il telefono scarico rinvenuti in un cestino. Lo zaino è nella sua camera all’hotel Sultanhamet di Istanbul. Il suo conto in banca risulta vuoto. Obitori e ospedali non l’hanno registrato, mentre le telecamere l’hanno ripreso l’ultima volta mercoledì 14, nel pomeriggio, in due locali. E le parole del padre, poi: “Escludo che si tratti di una fuga”. Ne è convinto Eligio Fiori, il padre di ...