Padova | il tram deraglia | panico a bordo | feriti due passeggeri

Paura a Padova - deraglia un convoglio del tram : quattro feriti lievi : Un convoglio del tram monorotaia di Padova è deragliato oggi, causando il ferimento lieve di quattro persone, portate precauzionalmente in ospedale. Il tram, per cause ancora da accertare, è uscito dalla propria sede, piegandosi sulla sinistra e finendo in un prato. Al vaglio dei tecnici la causa del deragliamento, avvenuto nei pressi del capolinea del mezzo, della Guizza. Il vice sindaco di Padova, Arturo Lorenzoni, ha detto che ...