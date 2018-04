Orsato e Spalletti sono iper-sensibili e hanno un cuore gigante | la Juve vince a San Siro

calcioweb.eu

(Di sabato 28 aprile 2018) Laa Sansull’Inter 2-3 una partita davvero incredibile, condizionata dalle incredibili scelte dell’arbitroche ha espulso ingiustamente Vecino dell’Inter all’inizio della partita e poi ha graziato più volte Pjanic e Alex Sandro dellantus. Ma l’Inter aveva addirittura rimontato l’iniziale 0-1 con un incredibile 2-1, tra l’altro meritatissimo per quanto visto in campo pur in inferiorità numerica. Lasi conferma una squadra brutta, senza gioco e idee, e subisce l’avversario anche con un uomo in più. Poi, però, all’85 èa regalare la partita allacon una sostituzione improponibile: fuori Icardi, dentro Santon. E nel giro di due minuti il terzino dell’Inter prima si perde Cuadrado che pareggia 2-2, poi si perde Higuain che segna di testa il 2-3. Il regalo diallantus, ...