Orari e restrizioni per il concerto di Ermal Meta al Forum di Assago | ingressi | biglietti

(Di sabato 28 aprile 2018) Finalmente questa sera l'attesissimodialdi: il cantautore di Fier vincitore del Festival di Sanremo insieme a Fabrizio Moro si esibirà nel prestigioso palazzetto milanese, per un evento sold out da settimane.Ildialdiè il primo appuntamento di una serie di live che prenderanno il via da giugno per il Non Abbiamo Armi Tour: durante ilpresenterà per la prima volta dal vivo il nuovo album Non Abbiamo Armi, pubblicato lo scorso febbraio durante il Festival di Sanremo.Ospite annunciato di questa sera è Fabrizio Moro, che salirà sul palco deldiinsieme aper interpretare Non mi avete fatto niente, brano che li ha resi trionfatori del 68esimo Festival della Canzone Italiana. Presenti questa sera alanche i membri de La Fame Di Camilla, ex gruppo di: ...