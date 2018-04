Nuova Renault Clio | l’evoluzione svelata nel 2019

laragnatelanews

(Di sabato 28 aprile 2018) LaIV è sicuramente tra le auto che meglio hanno rappresentato l’evoluzione di un Segmento, il B, che un tempo contava le utilitarie. Oggi le auto più che per dimensioni possono identificarsi per allestimenti, oltre che per dotazioni meccaniche, tecnologiche e di supporto alla guida, attive e passive. Laè in continua evoluzione. Dal primo modello del 1990 è passato tanto tempo e tanto è cambiato sia sottopelle, che negli interni, nel confort, nelle prestazioni e sicurezza. A parte il nome questa evoluzione non è terminata, è in corso, ogni anno con affinamenti e aggiornamenti. Il prossimo anno arriverà quella che potremo definireV (ancora non è certo se evoluzione dell’attuale), e le novità non mancheranno. Laè la best-seller per il marchio, ogni cambiamento, ogni novità segnano un passaggio un riferimento, qualcosa da acquisire e che ...