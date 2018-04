Novità dal governo | primi tagli ai privilegi

F1 - GP Azerbaijan 2018 : Ferrari in difficoltà - Novità dalle prove libere di Baku Video : 2 Agg. 15:08 Vettel in pista con un nuovo set si SS #Seb5 is out on new supersofts #AzerbaijanGP #FP2— Scuderia Ferrari @ScuderiaFerrari 27 aprile 2018 Le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Azerbaigian 2018 di #Formula 1 sono uno degli appuntamenti clou di oggi venerdi 27 aprile. Su Sky Sport F! HD sara' possibile re tutta la diretta tv del weekend dal circuito di Baku. Come al solito, i commentatori regaleranno una ...

Grande Fratello : Barbara D'Urso e le ultime Novità dalla casa [DIRETTA] Video : Manca poche ore alla prima puntata del #Grande Fratello, condotto da #Barbara D'Urso. Dopo ben quindici anni, ritorna a Grande richiesta al timone la regina di Pomeriggio Cinque e Domenica Live [Video], ma non nasconde la sua preoccupazione prima del debutto: Sono due settimane che non dormo, ho l’ansia da prestazione. Ha il suo fianco ci saranno Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Matteo Genitli, ex ...

Pensioni - dal 2019 aumenta l'età : le Novità dall'Inps Video : Novita' sul fronte #Pensioni in arrivo dall’#Inps. Dal 2019 potranno essere necessari anche 71 anni di eta' per andare in pensione. Si tratta del terzo adeguamento previsto dalla legge Fornero che è stato recepito con la circolare n.62 del 4 aprile 2018 diffusa dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale [Video]. La comunicazione in questione rende note, infatti, quali saranno le novita' per quanto riguarda i requisiti di accesso alle ...

Novità dall'Inps : pensione a 62 anni con il sistema quote dal prossimo gennaio Video : Il mancato accordo tra i partiti che hanno vinto le elezioni congela qualsiasi discorso sulla riforma delle pensioni. Nonostante il concetto della cancellazione della riforma Fornero sia più volte richiamato nelle discussioni politiche di questi giorni, senza la nascita di un Esecutivo nulla potra' essere fatto. Nel frattempo continuano ad inasprirsi i requisiti per andare in pensione e stavolta a darne conferma è direttamente l’Istituto di ...

In pensione a 71 anni : dal 2019 sarà realtà - tutte le Novità e chi toccheranno Video : 2 10 aprile 2018 - l’#Inps, con una circolare [Video], indica che dal 2019 si potra' andare in pensione anticipata solo se si raggiungono i 43 anni e tre mesi di contributi per gli uomini e 42 anni e tre mesi per le donne. Questo perchè dal 1° gennaio 2019 si attiveranno le novita' comunicate dall’INPS. Queste novita' sono legate all'adeguamento dell’eta' pensionabile per l'aggiornamento ISTAT sulle speranze di vita. Ovviamente ...

Ultime pensione anticipata 2018 : Novità uscita 2019 - quota 67 - 3 dal 2021? Video : Novita' sulle #Pensioni arrivano direttamente dall'Inps che ha diramato la circolare numero 62 del 4 aprile 2018 relativa alle uscite mediante #pensione anticipata e pensioni di vecchiaia. All'interno del documento sono presenti indicazioni che riguardano anche gli incrementi dovuti dal 2019 per l'aumento della speranza di vita, le pensioni di anzianita' con il sistema delle cosiddette quote, le pensioni in totalizzazione, nonché i meccanismi ...

Anticipazioni E' arrivata la felicità 2 : cancellata dal palinsesto - le Novità Video : La fiction E' arrivata la felicita' 2 trasmessa in queste settimane su Raiuno [Video] non è riuscita acentrare il proprio obiettivo in termini di ascolti. La fiction, infatti, ha registrato un sonoro flop con ascolti che non hanno soddisfatto per niente le aspettative dei vertici Rai, i quali dopo sei puntate hanno scelto di cambiare la programmazione della serie televisiva con Claudia Pandolfi e nel dettaglio di sospenderla dal palinsesto della ...

Pensioni - Landini : riforma Fornero da rivedere - attese Novità dal nuovo governo Video : Mentre continua il confronto tra le forze politiche per l’elezione dei presidenti di Camera e Senato e per la composizione del nuovo governo, prosegue senza sosta anche il dibattito politico sulla riforma #Pensioni, visto che è tra i temi in primo piano nell’agenda politica del dopo voto anche in considerazione delle affinita' tra il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio e la Lega di Matteo Salvini a proposito di abolizione vitalizi e legge ...

Ultime pensioni anticipate 2018 : Novità quota 100 - quale uscita dalla Fornero? Video : Il tema delle #pensioni anticipate, con il ritorno al sistema delle quote nello specifico della quota 100 e della quota 41 prevista per i precoci come proposto dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle per superare la riforma delle #pensioni Fornero, è al centro dei discorsi politici in vista del prossimo Governo. La misura di #pensione anticipata con Ape, social e volontario, adottata dallo scorso Governo, non sempre rappresenta la risposta sempre ...