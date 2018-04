Notte violenta a Milano | Prefetto | ' Risposta immediata'

Milano violenta : due omicidi e due accoltellati nella Notte : Milano violenta con due omicidi e altre due aggressioni a scopo di rapina compiute questa notte nel giro di poche ore. Quattro distinti episodi che fanno tornare l’allerta sicurezza in città.Milano violenta: due morti e due feriti in poche ore La scia di sangue parte parte da via Padova e finisce nell'hinterland del capoluogo, a Cinisello Balsamo. In Via Padova un cittadino di nazionalità romena è stato colpito al volto e alla testa ...

Milano violenta. Tutto in una Notte : quattro aggressioni in luoghi diversi - 2 morti e 2 feriti : Un rumeno colpito al volto e morto per emorragia cerebrale, un bengalese ucciso a coltellate, un senza tetto ferito all'addome e infine una studentessa assaltata in centro: in poche ore, sempre a Milano, quattro gravi fatti di cronaca

Olivia Taylor Luccardi - attrice Netflix violentata a Roma : «Vi racconto la mia Notte di terrore nel taxi» : Olivia Taylor Luccardi, l'attrice statunitense di diverse serie tv targate Netflix, non si fidava di quel tassista abusivo che si era proposto di accompagnare lei e le sue amiche a casa, al...

Violenta e picchia la fidanzata per tutta la Notte : in manette : Un 40enne cittadino ecuadoriano residente a Carugate (Monza) è finito in manette con l’accusa di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona, minacce aggravate e violenza privata nei confronti della compagna, una ragazza italiana di 20 anni. Il provvedimento è stato disposto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal Gip di Monza. Secondo la prima ricostruzione da parte dei carabinieri di Vimercate, i fatti ...

