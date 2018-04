Non bastano regole e multe per salvare la nostra privacy

Rassicurazioni Draghi Non bastano - euro buca quota $1 - 21. Giù anche sullo yen : euro sotto pressione all'indomani della riunione della Bce, e della conferenza stampa di Mario Draghi. Le Rassicurazioni di Draghi sulla solidità dell'economia dell'eurozona non hanno effetto sulle scelte dei trader, che vendono la moneta unica.

Volley - Finale Scudetto 2018 : le pagelle di gara2. Stankovic e Sokolov risolutori - Juantorena risponde. Atanasijevic e Zaytsev Non bastano : Ieri si è disputata la gara2 della Finale Scudetto di Volley maschile. Civitanova ha sconfitto Perugia per 3-2 al termine di una partita pazzesca: la Lube, sotto 2-0 e poi 9-15 nel corso del quarto set, è riuscita a compiere una rimonta spettacolare e a pareggiare la serie. Di seguito le pagelle dei giocatori scesi in campo. DRAGAN Stankovic: 9. L’uomo della provvidenza. Il capitano entra nel corso del terzo set per cercare la ...

Laura Morante : "Non ho firmato Dissenso comune. Non bastano le invettive per una vera rivoluzione femminile" : Descrivere Laura Morante è un'operazione degna di un'equilibrista, e per mettere in fila una vita davanti lo sguardo degli altri – al cinema, al teatro, ma anche in televisione – servono allora dei numeri. In particolare due. 38 anni di carriera. 70 film fra drammi e commedie. E lei sempre al centro, con quegli occhi scuri che s'infilano nello schermo e diventano magnetismo puro. Con quella voce che s'incrina quando sorride, e ...

NBA - Portland - Lillard e McCollum Non bastano : per battere i Pelicans servono gli altri : New Orleans ha vinto con merito gara-1 in trasferta a Portland , prendendosi il fattore campo grazie alla super prestazione di Anthony Davis , 35 punti, 14 rimbalzi e quattro stoppate, , unita al ...

Per essere felici bastano 10 minuti al giorno di sport - Non di più : Lo sport è un elemento chiave per essere felici, non solo dal punto di vista fisico. E ne basta poco, lo spiega una ricerca scientifica

I regionali Non bastano più Il governo pensa a nuove assunzioni : Avremmo bisogno di laureati in economia, avvocati. E tra due anni andranno in pensione in tremila. Avremmo bisogno di centinaia di tecnici. Disponiamo di consistenti forme di denaro ma senza progetti ...

Cementificio Cagnano - le autorizzazioni ci sono - ma Non bastano a rasserenare gli animi : L'Aquila - Il WWF Abruzzo Montano è vicino al Comitato Aternoaria che sta lottando per tutelare la salute pubblica, così si esprime il Direttivo del WWF Abruzzo Montano in merito alla vicenda del Cementificio di Cagnano Amiterno, in cui sarà possibile bruciare il famigerato CSS, ossia il combustibile solido secondario derivante dal trattamento dei rifiuti. Le autorizzazioni regionali ci sono, ma purtroppo ciò non basta a ...

"Il #MeToo? Non bastano 4 spillette ai David di Donatello per dire basta" : Il movimento #MeToo e lo scandalo molestie nel mondo del cinema e dello spettacolo hanno fatto il giro del mondo. Molte le personalità ed i personaggi che hanno detto la loro sull'argomento, ora a parlarne è anche Sergio Castellitto dalle pagine di GQ Italia.Erano i giorni caldi del dibattito sulle molestie. Uno mi avvicina per strada con una risatina: 'Eh, voi del cinema...'. Gli rispondo: 'Voi chi? Come si permette? Guardi che io ...

Test Invalsi - i presidi : “La prova fatta con i pc? Non bastano per tutti”. Ma per l’ente “dati molto incoraggianti” : Invalsi con il mal di pancia per i dirigenti scolastici e i professori della scuola secondaria di primo grado alle prese per la prima volta con i Test online. I problemi della rete e l’organizzazione delle prove su più giorni a causa della carenza di computer stanno mettendo a dura prova molti istituti. Da mercoledì è partita la macchina che fino al 21 aprile coinvolgerà 574mila studenti delle classi terze che non useranno più carta e penna ma ...

Boxe - WSB 2018 : Italia Thunder sconfitti dai France Fighting a Parigi. Non bastano Serra e Caoimhin : Gli Italia Thunder incappano nella quarta sconfitta delle World Series of Boxing 2018. La nostra compagine è stata battuta dai France Fighting Roosters a Parigi: i padroni di casa si sono imposti per 3-2 e sono balzati al comando della classifica del Gruppo B con 14 punti (4 lunghezze di vantaggio sui British Lionhearts, un incontro in meno) mentre i Thunder rimangono al terzo posto con 5 punti e vedono ridursi al lumicino le speranze di ...

"Servono coraggio e follia - ma Non bastano" : Il culto sopravvive al tempo che passa. Intere generazioni di calciofili italiani cresciute credendo nelle rovesciate di Boninsegna, nuove leve senza frontiere che da martedì notte celebrano la ...

Serie B - Parma-Palermo 3-2 : Calaiò cala il tris. Al Palermo Non bastano Nestorovski e Rajkovic : Decisivo. Letale. Mortifero. Emanuele calaiò, con la sua tripletta, regala un successo prestigioso al Parma di D'Aversa: il 3-2 sul Palermo offre agli emiliani l'occasione di vivere la parte finale ...

DIRETTA / Parma Palermo (risultato finale 3-2) streaming video e tv : Nestorovski e Rajkovic Non bastano! : DIRETTA Parma Palermo info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del recupero di lusso di Serie B al Tardini (oggi 2 aprile)(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 22:25:00 GMT)