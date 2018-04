Nino Benvenuti in ospedale | ricoverato in codice rosso dopo un malore

Nino Benvenuti ricoverato in codice rosso : Roma, 28 apr. (AdnKronos) – Nino Benvenuti, 80 anni compiuti due giorni fa, è stato ricoverato in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata di Roma, in seguito ad un malore. I medici, dopo il ricovero, sembrerebbero aver escluso il peggio ma si sono riservati la prognosi. Riconosciuto tra i più grandi pugili di tutti i tempi dall”International Boxing Hall of Fame’ e dalla ‘World Boxing Hall of Fame’, l’oro ...

LA VITA IN DIRETTA/ Marco Liorni e Francesca Fialdini festeggiano gli 80 anni di Nino Benvenuti : Questo pomeriggio, giovedì 26 aprile 2018, alle 15.15 su Rai 1 si rinnova l’appuntamento con La VITA in DIRETTA, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 15:12:00 GMT)

Gli 80 anni di Nino Benvenuti : 'La boxe in Italia? I talenti ci sono ma non sanno cercarli' : Ai giovani consiglia ancora di essere persone sensibili? 'Intanto, a loro dico di fare sport con lo sguardo sempre puntato ai migliori, ciascuno nella disciplina propria. E poi - sono un po' di parte?...