Nina Moric lascia Luigi Favoloso La showgirl | Andare via | a testa alta | è

Grande Fratello - Nina Moric lascia Luigi Favoloso : “Gli auguro ogni bene ma lontano da me” : “Voglio soltanto precisare a tutti quelli che mi fanno le domande: ma lo ami ancora… Sarei un’ipocrita se dicessi che in quattro anni i miei sentimenti sono cambiati. Ma alla fine la ferita si cicatrizzerà. La vita continua..Gli auguro ogni bene ma lontano da me. Senza alcun rancore. Ora voglio pensare solo a me stessa e soprattutto alla mia serenità , pregando il Signore che finalmente posso abbracciare mio adorato figlio ...

Grande Fratello - Nina Moric lascia il fidanzato Luigi Mario Favoloso : Una storia d’amore durata 4 anni, ma che sembra arrivata al capolinea. Lui l’aveva detto appena entrato nella casa che lei non era proprio felice di doversi separare dal fidanzato per tanto tempo ma lui speranzoso aveva dichiarato “questa cosa o ci unirà per sempre oppure sarà la fine” e sembra proprio che sia la seconda opzione quella scelta da Nina Moric. La modella croata infatti con un commento pubblicato su Instagram ...

GF 2018 - lo sfogo di Nina Moric contro Luigi Favoloso : "Non so chi sia - quando se n'è andato mi ha detto che mi ama da morire" : Nina Moric lascerà Luigi Favoloso dopo il Grande Fratello 2018? O magari durante, entrando in Casa durante un freeze oppure con un messaggio, con delle dichiarazioni tramite qualche intervista o chissà verranno mostrati a Luigi i commenti scritti da Nina su Instagram in queste ore. Lui, a dire il vero, nel confessionale di qualche giorno fa aveva detto proprio questo, che avrebbe voluto sapere di qualche commento sui social della fidanzata per ...

Nina Moric e Luigi Favoloso d'accordo sul flirt al GF? Parla Aida - : In quel discorso scritto infatti, la modella ricordava che il suo scopo era quello di abbandonare il mondo dello spettacolo, e per questo era impossibile per lei prendere parte ad un programma che ...

Nina Moric e Luigi Favoloso d’accordo sul flirt al GF? Parla Aida : Luigi Favoloso e Nina Moric: piano architettato prima del Grande Fratello? Ieri sera al Grande Fratello Aida Nizar Parlando con Alberto e Simone ha insinuato che Nina Moric fosse d’accordo con il suo fidanzato Luigi Favoloso sul flirt scoppiato in Casa con Patrizia Bonetti. Secondo l’ex concorrente del Grande Fratello Vip infatti Nina e Luigi avrebbero architettato il tutto per far Parlare di loro e per permettere alla modella di ...

Nina Moric scarica Favoloso mentre lui è al GF : il messaggio : E alla fine Nina Moric ha perso la pazienza. Dopo gli avvicinamenti sospetti tra il fidanzato Luigi Mario Favoloso e la...

Luigi Favoloso e Patrizia sempre più vicini - Nina Moric lo lascia su Instagram ma difende la concorrente : «Lei non c'entra» : L'attrazione tra Luigi Favoloso e Patrizia diventa sempre più forte all'interno della casa del Grande Fratello. Il fidanzato di Nina Moric, con cui la modella ha una relazione da 4...

Grande Fratello - Luigi Favoloso a letto con Patrizia Bonetti. Nina Moric : 'Lo lascio andare' : Nina Moric potrebbe lasciare in diretta tv nella prossima puntata del Grande Fratello il suo fidanzato Luigi Favoloso che sembra sempre più intimo con Patrizia Bonetti. La showgirl, infatti, sul suo ...

Grande Fratello 2018 : Luigi si scontra con Danilo perché manca di rispetto a Nina Moric : Il romano attacca il fidanzato della modella per gli atteggiamenti che ha con Patrizia, lui si sfoga: "Non vale nulla, è il nulla cosmico!"

