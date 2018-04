Nicole Krauss | Ho riscoperto il piacere | grazie | Gaga!

Nicole Krauss sul confine tra finzione e identità : «La scienza dice che la memoria è un processo creativo. Il cervello ha una memoria narrativa, non ha accesso a una memoria storica», dice Krauss . È più o meno quello che dicono scienziati come Jerome ...

“La paura dell’altro ci seppellirà”. Parola di Nicole Krauss - scrittrice statunitense autrice di “Selva Oscura” : A Israele "è impossibile non innescare e non provare nulla", "camminare per strada e non esistere". Ne sono consapevoli Jules e Nicole, i due protagonisti di "Selva Oscura", il nuovo romanzo che la scrittrice americana Nicole Krauss ha scritto a distanza di sette anni da La grande casa, finalista del National Book Award del 2010 e pubblicato, come tutti gli altri suoi romanzi (Un uomo sulla soglie e La storia dell'amore) in Italia da ...