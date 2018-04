Nba | Toronto e Utah in semifinale

Playoff Nba 2018 : Washington-Toronto 92-102. Lowry e le seconde linee dei canadesi fanno fuori Washington : Washington Wizards-Toronto Raptors 92-102 Toronto parte male sul campo di Washington, tira sotto il 37% e si ritrova sotto anche di 12 nel primo quarto, chiuso poi a -10. Grazie a un secondo quarto da ...

Nba 2018 : Indiana porta Cleveland a gara-7! Toronto e Utah chiudono contro Washington e OKC : Dopo l’equilibrio di gara-5, nel sesto episodio non c’è stata storia. Gli Indiana Pacers hanno vinto per 121-87 portando i Cleveland Cavaliers e LeBron James alla decisiva gara-7. Il mattatore della serata è stato Victor Oladipo, che ha siglato la sua prima tripla doppia della carriera in postseason con 28 punti, 13 rimbalzi e 10 assist, con 11/19 dal campo e 6/8 da tre punti. La partita non ha avuto storia: Indiana ha controllato il ...

Nba Playoff 2018 : LeBron James show! Cleveland va sul 3-2. Houston chiude sul 4-1. Vittorie di Toronto e Oklahoma : Semplicemente LeBron James. Il nativo di Akron porta da solo sul 3-2 la sua Cleveland nella serie contro Indiana, dopo il 98-95 di gara-5. I Cavs ringraziano il loro leader che segna 44 punti e soprattutto decide la partita con due giocate nel finale da leggenda: prima la stoppata a tre secondi dalla fine su Oladipo e dopo il timeout ecco la tripla della vittoria sulla sirena che fa impazzire la Quicken Loans Arena. Cleveland riesce a tornare ...

Playoff Nba 2018 - Washington-Toronto 106-98 : Wizards - ci pensano Wall&Beal : Washington Wizards-Toronto Raptors 106-98 Gara-4, poco meno di cinque minuti alla fine della partita: DeMar DeRozan si avventa su un rimbalzo d'attacco a seguito di un suo stesso errore e nello ...

Playoff Nba 2018 - Washington-Toronto 122-103 : Wall-Beal meglio di Lowry-DeRozan - serie sul 2-1 : Washington Wizards-Toronto Raptors 122-103 Dopo due sconfitte abbastanza nette rimediate in Canada, Washington aveva bisogno di trovare una chiave per ribaltare inerzie e risultato della serie: l'ha ...

Nba - Toronto - Boston e New Orleans vincono anche gara due : Tre partite nella notte per il secondo turno dei playoff di Nba. Le formazioni vincenti della prima sfida hanno vinto anche gara 2, portandosi perciò sul 2-0. In particolare, i Toronto Raptors hanno ...

Nba playoff - DeRozan 37 punti : Toronto piega Washington. Davis e Holiday trascinano New Orleans : DeMar DeRozan in action: 37 punti per lui a referto contro Washington . DeMar DeRozan in action: 37 punti per lui a referto contro Washington . Toronto , 1, -Washington , 8, 130-119 , 2-0 nella serie,...

Nba 2018 : Boston - Toronto e New Orleans vincono anche gara-2 : I playoff NBA 2018 stanno prendendo ritmo. Nella notte sono scese in campo sei squadre, per un totale di tre partite valide per il secondo incontro del primo turno: tutte le vincenti della prima sfida hanno confermato il risultato, portando tutte e tre le serie sul punteggio di 2-0. Non sono una sorpresa i Toronto Raptors, che dopo aver chiuso al primo posto la stagione regolare sono favoriti ad Est per arrivare alle NBA Finals e giocarsi il ...

Playoff Nba 2018 - Toronto-Washington 130-119 : DeRozan trascina Toronto in una partita da record : Toronto Raptors-Washington Wizards 130-119 I Raptors hanno più volte dimostrato di poter vincere grazie al contributo delle seconde linee, della panchina e più in generale di un supporting cast ...

Playoff Nba 2018/ Le partite della notte : Boston - Toronto e New Orleans vogliono il 2-0 : I Playoff NBA 2018 proseguono con gara-2 a Boston, Toronto e Portland: i Pelicans hanno vinto in Oregon e dunque hanno girato il fattore campo, nelle altre due serie è 1-0 interno(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 18:00:00 GMT)

Nba - Toronto - - finalmente - buona la prima : battuta Washington in gara-1 : Per la prima volta dopo 17 anni, i Raptors vincono gara-1 di una serie playoff. Dopo dieci sconfitte consecutive all'esordio , il record con De Rozan e Lowry sul parquet era 0-7, , Toronto interrompe ...

Nba 2018 : San Antonio ed Oklahoma ai playoff. Vittorie di Cleveland e Toronto : Una notte NBA che ha visto delinearsi il quadro delle squadre che parteciperanno ai playoff. Manca ancora un solo posto nella Western Conference e se lo contenderanno i Minnesota Timberwolves e i Denver Nuggets, che si affronteranno proprio tra due giorni. I T’Wolves conservano il loro ottavo posto grazie alla vittoria 113-94 contro Memphis grazie ai 24 punti a testa di Jeff Teague e Karl-Anthony Towns; mentre Denver mantiene vive le sue ...

Nba 2018 : Philadelphia non si ferma più - OK Golden State e Toronto - Utah vola ai playoff : Ultime giornate della stagione regolare, ultime occasioni per sistemare la propria condizione di classifica in vista dei playoff. Sette partite tra la serata e la notte italiane valide per l’NBA 2018. Con la 14esima vittoria consecutiva, i Philadelphia 76ers si dimostrano in gran forma in questo finale di stagione, grazie al quale sono andati a prendersi, almeno per ora, la terza posizione in classifica. Oggi a fare le spese della marcia ...

Basket - Nba : LeBron si arrende a Philadelphia - Toronto nella storia : WASHINGTON - È una di quelle giornate da ricordare in Nba. Philadelphia batte Cleveland nello scontro diretto per il terzo posto a Est e porta a casa la 13/a vittoria di fila che permette di sognare ...