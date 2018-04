NBA - Anthony Davis suona la carica : "Possiamo battere i Warriors" : ROMA - I New Orleans Pelicans, dopo aver eliminato al primo turno dei playoff i Portland Trail Blazers con un secco 4-0 , puntano dritti alla finale di Western Conference, parola di Anthony Davis. A ...

NBA - tutti contro Carmelo Anthony - ma coach Donovan lo difende : La settimana orribile di Carmelo Anthony è iniziata ancora martedì scorso, nella sfida sul parquet di Boston. Una partita difficile, certo, ma complici anche le assenze di casa Celtics una gara che i ...

NBA Sundays : Anthony Davis e i Pelicans in trasferta a Boston alla caccia dei playoff : L'ultima volta che i Boston Celtics hanno affrontato Anthony Davis il n°23 dei Pelicans ha mandato a libri una prestazione da 45 punti e 16 rimbalzi, trascinando i suoi alla vittoria in overtime e ...

NBA - Anthony Davis avanza la sua candidatura : è lui l'MVP della regular season? : Tutti dicono che il basket è uno sport fatto di parziali, di inerzia. Questo è il nostro momento: non sappiamo fin dove riusciremo a reggere, ma adesso dobbiamo scendere in campo e vedere cosa ...

NBA - i risultati della notte : Anthony Davis da MVP - nona vittoria Pelicans. Lillard trascina i Blazers : Portland Trail Blazers-New York Knicks 111-87 IL TABELLINO Damian Lillard segna 37 punti con sei assist e otto triple, una per ogni vittoria messa in fila dai suoi Blazers in questo strepitoso momento ...

NBA - Anthony Davis formato MVP : 53 punti e 6vittoria in fila per i Pelicans : Durante la pausa per l'All-Star Game Anthony Davis lo aveva detto: "D'ora in poi affronterò ogni partita con una mentalità alla Russell Westbrook". I risultati si stanno vedendo, eccome: la stella dei ...

NBA 2018 : vittorie per tutte le big impegnate - brilla Anthony Davis : Serata da dieci partite per l’NBA 2018. impegnate, tra le altre squadre, anche diverse ancora in lotta per ottenere ottimi risultati, compresi quei Golden State Warriors favoriti per il titolo. Steph Curry e compagni non hanno fallito e hanno vinto 125-111 contro i New York Knicks, complici anche i 26 punti di Klay Thompson, miglior realizzatore di serata, mentre Durant e lo stesso Curry si sono fermati rispettivamente a 22 e 21 punti ...

NBA - Il Postino diventa l'uomo delle pulizie : lo scherzo di Karl Malone a Anthony Davis : Uno in Louisiana ci è nato e ci è nato e ci è cresciuto, anche cestisticamente , andando al college a Louisiana Tech, , l'altro invece dello stato del sud è diventato la bandiera come superstar e ...