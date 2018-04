Napoli | Sarri a caccia del 30 e lode | fuori casa non sbaglia un colpo

'Sarri? Se non rinnova con il Napoli c'è il Chelsea' : TORINO - Maurizio Sarri strizza l'occhio alla Premier League . Secondo il 'London Evening Standard', se non dovesse arrivare l'accordo col Napoli per il nuovo contratto, il tecnico potrebbe decidere ...

Napoli - il piano del Monaco per Sarri. E spunta anche un altro club... : Il Monaco fa sul serio per Maurizio Sarri . Come scrive il Corriere dello Sport , il club del Principato è pronto a pagare la clausola da 8 milioni di euro presente sul contratto del tecnico del Napoli. Non solo i biancorossi, però, sull'ex Empoli: anche lo Zenit ci pensa.

Calciomercato Napoli - Sarri : assalto Monaco : ... il club del Principato - si legge questa mattina in edicola sulle pagine del 'Corriere dello Sport' - è deciso a strappare l'allenatore toscano al Napoli pagando gli 8 milioni di euro previsti dalla ...

Napoli - calci d'angolo letali : alla scoperta degli schemi di Sarri : L'arma in più degli azzurri ora sono i corner: merito del lavoro a Dimaro del tecnico toscano, che ha creato varie soluzioni tutte micidiali per le difese avversarie

Napolimania : Sarri - ora dimostra di saper esser gestore! : Anche perché, se si vuol superare la Juventus bisogna crescere anche dal punto di vista societario e dopo anni di politica attiva ma poco 'sportiva' sembra che De Laurentiis voglia calarsi in modo ...

Napoli - Sarri alla squadra : 'Per lo scudetto è ancora durissima' : ... ' Andiamo a Firenze con lo stesso spirito che ci ha animati nello scontro diretto ', questo il succo delle sue parole sull'impegno coi viola, secondo La Gazzetta dello Sport .

Sarri a Firenze contro il tabù Pioli : per il Napoli il tecnico è una vera bestia nera : Da ieri pomeriggio il Napoli ha iniziato la lunga marcia di avvicinamento verso il match con la Fiorentina di Pioli, tecnico che agli azzurri evoca alcuni brutti ricordi. Già perché per Mazzarri e ...

L'euforia di Napoli spaventa Sarri : La festa è esplosa negli spogliatoi. Il Napoli ha esultato per la grande impresa dello Stadium e ha gioito subito dopo la vittoria griffata al 90' da Koulibaly. Gavettoni, cori e ed entusiasmo. Un'ora ...

Milic scatenato dopo Napoli-Juventus : 0 presenze con Sarri - ma per i festeggiamenti è in pole : Koulibaly di testa, Milic di... festa. Se il difensore senegalese, match winner contro la Juve, è diventato l'eroe della serata di Torino, il croato Hrvoje Milic si candida al ruolo di "party boy". Il ...

Napoli - la lezione di Sarri alla Juve : La partita perfetta preparata dall'allenatore partenopeo ha evidenziato i limiti caratteriali e tecnici della Vecchia Signora, passata in una settimana da +6 a +1 in classifica

Juventus-Napoli - Sarri svela : “il dito medio? Ecco cosa è successo” : Juventus-Napoli, lo scontro scudetto ha portato al blitz della squadra di Sarri che adesso è favorita per la vittoria finale, prima del match dito medio per il tecnico azzurri nei confronti dei tifosi bianconeri, l’allenatore spiega il motivo: “I tifosi della Juve non c’entrano niente. Ho risposto a un gruppo di persone che ci stavano sputando e insultando perché siamo napoletani. Io mai mi permetterei di fare un gesto a una persona ...

Napoli - l'arma in più di Sarri : azzurri vincenti da calcio piazzato : Il successo a Torino è arrivato nel modo migliore per i tifosi napoletani, all'ultimo respiro. Ma il respiro degli azzurri non l'ha tolto solo la vittoria dello Stadium, perché quello di aprile è ...

Napoli - diecimila tifosi hanno festeggiato all'aeroporto la vittoria contro la Juventus. Sarri guarda avanti : 'Ora pensiamo alla Fiorentina' : Napoli - Napoli ha dormito poco, ma il risveglio è stato comunque dolce. Perché la vittoria con la Juventus è stata festeggiata fino all'alba. diecimila tifosi hanno aspettato l'arrivo della squadra ...

Napoli - il trionfo dello Stadium secondo i quotidiani : 'Il colpo del sarrismo' : ROMA - Il trionfo di Sarri e del Sarrismo. I quotidiani sintetizzano così la magica serata dello Stadium per il Napoli. Voti altissimi in pagella per l'allenatore azzurro, per il match winner ...