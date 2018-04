Napoli | De Laurentiis vuole un altro club | viaggio in Portogallo

Napoli - De Laurentiis raddoppia : vuole un club in Portogallo : Il patron azzurro intende acquistare una squadra lusitana e per questo questa settimana è stato in Portogallo

Napoli - colpo di scena : De Laurentiis pensa al ritorno di Benitez : Napoli- colpo di scena in casa Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dai colleghi di “Radio Crc”, Aurelio De Laurentiis starebbe pensando al clamoroso ritorno di Benitez in caso di addio a Sarri. ritorno A SORPRESA L’attuale tecnico del Newcastle potrebbe essere l’indiziato numero uno a sostituire Sarri in caso di addio. Tutto da valutare […] L'articolo Napoli, colpo di scena: De Laurentiis pensa al ...

Juventus-Napoli - l’incredibile retroscena da Roma : “ecco cosa ha combinato De Laurentiis dopo il gol di Koulibaly” : Juventus-Napoli, successo importantissimo della squadra di Maurizio Sarri che si porta ad un solo punto di distacco dal club bianconero, ultime giornate entusiasmanti per la corsa scudetto. Nel frattempo emerge un incredibile retroscena dal Prof. Giordano rettore dello Sbarro Health Research Organization a Philadelphia che ha parlato ai microfoni di Radio Marte: “Ho visto la partita tra Juventus e Napoli a Roma fianco a fianco con De ...

Napoli - Aurelio De Laurentiis : 'Ora sarà bellissimo' : Napoli - Il sogno. Poi il colpo. E l'orgasmo. Pazzesca e incredibile, straordinaria e strepitosa: è la notte di Napoli. Un'esplosione: bum. Come i caroselli di auto e i fuochi d'artificio che ...

Napoli - De Laurentiis : 'Felice per la vittoria - complimenti a tutti' : 'Felice per una vittoria di grande prestigio. complimenti a tutti, nessuno escluso': è il tweet con il quale il presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis commenta la vittoria della sua squadra in ...

Sarri via da Napoli? De Laurentiis ha in mente questo grande nome come sostituto Video : Mancano ancora sei giornate prima del termine di una stagione che ha visto il Napoli di Aurelio De Laurentiis e del mister Maurizio Sarri comportarsi da assoluta protagonista per gran parte del campionato. Peccato che in questa ultima parte, la Juventus sia riuscita a passare nuovamente avanti e che i partenopei adesso debbano fare una vera e propria impresa per arrivare allo scudetto. Mentre le attenzioni sono rivolte appunto al campionato, in ...

Napoli - De Laurentiis incoraggia la squadra in vista del finale di stagione : Il Corriere dello Sport spiega che la visita a Castel Volturno del presidente Aurelio De Laurentiis non è solo stata funzionaleper pianificare il futuro riguardante le strutture che il club dovrà avere a medio - lungo ...

Napoli - De Laurentiis : 'Sarri? Se pagano la clausola non posso fare nulla' : Ma nel mondo del calcio ogni anno tutto viene rimesso in discussione a prescindere dal contratto in essere. In questo caso, c'è una clausola rescissoria di 8 milioni di euro. Se qualcuno si dovesse ...

De Laurentiis : Napoli - finché c'è vita c'è speranza : Napoli - A Milano per mantenere vivo il sogno scudetto. Il Napoli si prepara ad affrontare domani a San Siro il Milan con la consapevolezza che solo una vittoria può tenerlo ancora in vita nella ...

Napoli : De Laurentiis sta con Agnelli - attacco a Collina - : Ma immagino che certi poteri forti che esistono ad ogni livello quindi anche nel mondo del calcio, quindi all'interno della Fifa, della Uefa ovunque, possano rimandare rinviare questo sistema ...

De Laurentiis : 'Roma - peccato per Salah! Volevo Klopp al Napoli - mi rispose...' : Stavolta riportate dal portale AlaNews: 'Tiferò Roma? Per forza, che devo tifare! Ma non è che devo tifare Roma, io tifo Italia e la bellezza dello sport. Quando la Roma diede via Salah, dissi ...

Napoli - De Laurentiis : 'Poteri forti contro la Var. A Sarri ho già proposto il rinnovo' : Ma immagino che certi poteri forti che esistono ad ogni livello quindi anche nel mondo del calcio, quindi all'interno della Fifa, della Uefa ovunque, possano rimandare rinviare questo sistema ...