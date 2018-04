Nadal fa 400 | è in finale a Barcellona

corrieredellosport

(Di sabato 28 aprile 2018)- Rafae Stefanos Tsitsipas sono i finalisti del torneo di, sulla terra rossa. Il n.1 del mondo e del seeding, nonché campione in carica, ha sconfitto per 6-4 6-0, in un'ora e 22 minuti, il belga David Goffin, n.10 Atp. Per il maiorchino si tratta della 400esima vittoria sulla terra ...