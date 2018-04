: Dopo le elezioni e la riforma fiscale questo summit in Corea e' il terzo successo di Trump. - riotta : Dopo le elezioni e la riforma fiscale questo summit in Corea e' il terzo successo di Trump. - riotta : Trump bene con Macron e Corea, ma il summit con la Merkel e' fallito, il che significa pessime notizie per l'Europa… - Corriere : Nord Corea annuncia stop test nucleari prima di summit con Trump -

"Le cose procedono molto bene,si lavora per fissare data e luogo per l'con ladel Nord". Donaldesprime così il suo ottimismo per gli sviluppi sulle Coree, comunicando in un tweet di aver avuto "una lunga e ottima conversazione con il presidente Moon delladel Sud" dopo lo storicodi ieri tra i due leaderni. "Ho anche parlato con il primo ministro Abe del Giappone per informarlo dei negoziati in corso", aggiunge.(Di sabato 28 aprile 2018)