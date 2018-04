Mps | Viola e Profumo andranno a processo

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps - Viola : ha le carte in regola per riprendersi (oggi - 28 aprile) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa ha chiuso la settimana sopra quota 2,65 euro ad azione. Le parole di Fabrizio Viola. Ultime notizie live di oggi 28 aprile 2018(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 05:07:00 GMT)

Mps - Viola e Profumo rinviati a giudizio : 12.14 Il Gup di Milano Alessandra Del Corvo ha rinviato a giudizio con le accuse di aggiotaggio e falso in bilancio i due ex vertici di Mps Fabrizio Viola e Alessandro Profumo, nell'ambito di uno dei processi sulla crisi dell'istituto senese. Il processo comincerà il 17 luglio. La Procura di Milano aveva chieso il proscioglimento di entrambi.

Mps - Profumo e Viola a giudizio per ostacolo alla vigilanza : Il gip di Milano Alessandra Del Corno ha rinviato a giudizio gli ex vertici di Mps, Alessandro Profumo e Fabrizio Viola. Il processo inizierà il 17 luglio. L’accusa di ostacolo agli organi di vigilanza e riferita allo stato dei bilanci della banca senese in merito alla tossicità dei derivati. La procura, attraverso i pm Baggio e Clerici, aveva chi...

