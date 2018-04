MotoGP Austin 2018 | Rossi determinato | dove seguire qualifiche e gara

MotoGP - GP Austin 2018 : le pagelle di Paolo Beltramo : Si è concluso ancora una volta nel segno di Marc Marquez il terzo Gran Premio della stagione, quello corso sul circuito di Austin: lo spagnolo della Honda ha dominato su uno dei suoi tracciati ...

MotoGP Usa - Lorenzo deluso da Austin guarda avanti : TORINO - In Texas, Lorenzo non era partito male. Le qualifiche erano andate abbastanza bene, con lo spagnolo che partiva sesto, in seconda fila. Ma allo spegnersi del semaforo il pilota della Ducati è ...

MotoGP - GP Austin 2018 - Miller : 'Ho cercato di scusarmi con Lorenzo - ma…' : Dopo le fatiche in qualifica, Jack Miller è partito dalla 18esima casella in griglia nel GP delle Americhe , ma è riuscito a risalire fino alla nona posizione. Una gara all'attacco non senza qualche ...

MotoGP - GP Austin. 'Essere Iannone' - di Guido Meda : Il mondo perdona poco, meno ancora a uno sportivo che passa per viveur. È legittimo esserlo ed è anche glamour, ma serve sostenere il tutto con i risultati. Difatti con il risultato sono arrivate ...

Video MotoGP/ Highlights Gp Americhe 2018 (Austin) e classifica piloti : Video MotoGp, Highlights Gp Americhe 2018 ad Austin: la vittoria di Marc Marquez su Vinales e Iannone. Tre italiani nei primi cinque, Andrea Dovizioso in testa alla classifica piloti

MotoGP - ad Austin Marquez fa sei su sei. Iannone 3° - poi Rossi : Lo spagnolo della Honda domina il Gp delle Americhe in Texas, dove ha vinto tutte le edizioni disputate. Alle sue spalle il connazionale Vinales che precede i due italiani. Andrea Dovizioso torna in testa al Mondiale grazie al quinto posto

MotoGP - Marquez vince ad Austin ma non basta per la leadership : ecco la nuova classifica piloti : Una vittoria che però non riesce a regalare al campione del mondo in carica la leadership della classifica piloti. Crutchlow ha infatti detto addio al suo speciale primato con una caduta durante la ...

MotoGP - che Iannone ad Austin! Il vastese conquista il terzo posto : Fantastico Andrea Iannone nel GP delle Americhe . Ad Austin , il pilota vastese offre una gara di classe e coraggio e, nonostante una Suzuki veloce e brillante ma in calo già dopo pochi giri, riesce a ...

MotoGP - GP Austin : vince Marquez - 2° Vinales - 3° Iannone. 4° Rossi. Dovizioso in testa al mondiale : Austin, trionfo di Marquez: le prime 10 posizioni 1 M. Marquez 41:52.002 2 M. VI'ALES 3.560 3 A. IANNONE 6.704 4 V. ROSSI 9.587 5 A. Dovizioso 13.570 6 J. ZARCO 14.231 7 D. PEDROSA 18.201 8 T. RABAT ...