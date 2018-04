Montella | due esoneri in 5 mesi | cacciato anche dal Siviglia

calcioweb.eu

(Di sabato 28 aprile 2018) Duein 5, all’interno della stessa stagione calcistica. Un record non certo invidiabile per Vincenzo, il quale è stato sollevato dal ruolo di tecnico del, dopo essere stato esonerato a novembre da tecnico del Milan. Insomma, un’annata non certo positiva per l’Aeroplanino, il quale ieri, perdendo in casa del Levante, ha sancito la definitiva rottura con il club spagnolo. La sconfitta per 5-0 nella finale di Coppa del Re ed i precedenti risultati non positivi del suo, lo hanno portato a giocarsi tutto nello scontro di ieri, ma è arrivato l’ennesimo fallimento di Muriel e compagni, dunque alla proprietà non è rimasto che sollevaredall’incarico. Manca solo l’ufficialità, ma in panchina adesso dovrebbe arrivare Caparros. L'articolo: duein 5dalCalcioWeb.