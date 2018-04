Mondiali | in Uruguay scoppia la caccia alle figurine Panini

Mondiali 2030 : candidatura congiunta per Argentina - Paraguay e Uruguay : Accordo raggiunto dai tre Paesi per una candidatura congiunta : non sono ancora noti i nomi delle 12 città selezionate. Messi e Suarez disponibili a fare da sponsor. L'articolo Mondiali 2030 : candidatura congiunta per Argentina , Paraguay e Uruguay è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio - Mondiali 2030 : Argentina - Uruguay e Paraguay si candidano per ospitare la Coppa del Centenario! : Argentina, Uruguay e Paraguay hanno ufficialmente presentato la loro candidatura per organizzare in maniera congiunta i Mondiali 2030 di Calcio. Quella sarà l’edizione del centenario: a un secolo di distanza dalla prima edizione della rassegna iridata disputata in Uruguay si spera di tornare in Sudamerica proprio per celebrare al meglio l’evento. Si tratta sicuramente di un’ipotesi suggestiva che sulla carta dovrebbe sfidare ...