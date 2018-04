Mondiali 2018 | la nazionale iraniana agli occhi di un tifoso

Hockey ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : il Kazakistan batte la Polonia e costringe l’Italia a vincere nei regolamentari : È terminato con una netta vittoria del Kazakistan il primo incontro dell’ultima giornata dei Mondiali di Prima Divisione di Hockey su ghiaccio di Budapest. La Polonia non ha potuto nulla contro la potenza dei kazaki, che si sono imposti con il secco risultato di 6-1. Sul match poco da dire. Starchenko e Akolzin hanno indirizzato la contesa con due gol nel giro di poco più di un minuto nel primo tempo. Nella fase centrale, invece, il ...

Hockey ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : il Kazakistan batte la Polonia e costringe l’Italia a vincere nei regolamentari : È terminato con una netta vittoria del Kazakistan il primo incontro dell’ultima giornata dei Mondiali di Prima Divisione di Hockey su ghiaccio di Budapest. La Polonia non ha potuto nulla contro la potenza dei kazaki, che si sono imposti con il secco risultato di 6-1. Sul match poco da dire: Starchenko e Akolzin hanno indirizzato la contesa con due gol nel giro di poco più di un minuto nel primo tempo. Nella fase centrale, invece, il ...

Hockey ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : per l’Italia è dentro o fuori contro la Slovenia. In ballo c’è la promozione! : L’ultima giornata dei Mondiali di Prima Divisione di Hockey su ghiaccio di Budapest sarà a dir poco decisiva per l’Italia. Gli azzurri, dopo la sconfitta di ieri contro la Gran Bretagna, sono chiamati a vincere contro la Slovenia per poter ottenere uno dei due posti che assegnano la promozione in Top Division. Il passo falso contro i britannici ha messo una pressione notevole sul gruppo di Cleyton Beddoes, che dall’avere ...

Snooker - Mondiali 2018 : entra tra i migliori otto il nordirlandese Mark Allen : Completato il primo degli ottavi di finale ai Mondiali di Snooker: entra tra i primi otto il nordirlandese Mark Allen, che batte per 13-8 l’inglese Joe Perry e diventa così il primo a staccare il pass per i quarti di finale. Altri tre ottavi però oggi sono iniziati o hanno visto la loro prosecuzione. Due ottavi di finale hanno completato la seconda parte e domani emetteranno i loro verdetti: l’inglese Barry Hawkins è avanti 9-7 ...

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : sarà così facile assistere ad una doppietta delle squadre cinesi? : Inizieranno domenica 29 aprile i Mondiali a squadre di Tennistavolo, che si disputeranno ad Halmstad, in Svezia. L’Italia è relegata con entrambi i team, maschile e femminile, in Second Division: obiettivo comune dunque sarà quello di essere promossi in Championship Division (24 posti), opportunità riservata a due sole nazionali. In totale sono 72 per ogni tabelloni le nazionali in gara, divise in tre Division: Championship, Second e Third. Ogni ...

Hockey ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : Italia promossa in Serie A se…Tutte le possibili combinazioni. Ultima sfida alla Slovenia : La sconfitta con la Gran Bretagna ha complicato i piani dell’Italia. I britannici hanno praticamente ipotecato la promozione, mentre agli azzurri servirà per forza di cose vincere. L’Ultima sfida, però, sarà tutt’altro che semplice, perché la Nazionale di Cleyton Beddoes dovrà vedersela con la Slovenia. Era la favorita per il primo posto a inizio torneo e dopo un inizio balbettante è rientrata con pieno merito nella corsa alla ...

Hockey ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : Italia promossa in Serie A se…Tutte le possibili combinazioni. Ultima sfida alla Slovenia : La sconfitta con la Gran Bretagna ha complicato i piani dell’Italia. I britannici hanno praticamente ipotecato la promozione, mentre agli azzurri servirà per forza di cose vincere. L’Ultima sfida, però, sarà tutt’altro che semplice, perché la Nazionale di Cleyton Beddoes dovrà vedersela con la Slovenia. Era la favorita per il primo posto a inizio torneo e dopo un inizio balbettante è rientrata con pieno merito nella corsa alla ...

Hockey su ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : l’Italia si arrende alla Gran Bretagna. Si complica l’obiettivo promozione : L’Italia è stata sconfitta per 4-3 dalla Gran Bretagna nella quarta partita dei Mondiali di Prima Divisione di Hockey su ghiaccio di Budapest. Una sconfitta dolorosa, per come è maturata e soprattutto perché complica notevolmente l’obiettivo promozione. Gli azzurri iniziavano la giornata a pari punti con Kazakistan e Gran Bretagna, e dopo la sconfitta dei kazaki con la Slovenia (5-3, giocata nel pomeriggio) avevano la ghiotta ...

Curling - Mondiali Doppio Misto 2018 : Italia eliminata agli ottavi. Le semifinali saranno Corea del Sud-Russia e Canada-Svizzera : Si ferma agli ottavi di finale il cammino dell’Italia ai Mondiali Doppio Misto di Curling, in corso di svolgimento ad Oestersund (Svezia). La coppia azzurra formata da Veronica Zappone e Simone Gonin è stata sconfitta di misura dalla Svizzera di Michele Jaeggi e Sven Michel con il punteggio di 6-5. Una partita iniziata subito in salita per gli azzurri, che non riescono a sfruttare l’hammer e si fanno rubare la mano dagli elvetici, che realizzano ...

Curling - Mondiali Doppio Misto 2018 : Italia eliminata agli ottavi. Le semifinali saranno Corea del Sud-Russia e Canada-Svizzera : Si ferma agli ottavi di finale il cammino dell’Italia ai Mondiali Doppio Misto di Curling, in corso di svolgimento ad Oestersund (Svezia). La coppia azzurra formata da Veronica Zappone e Simone Gonin è stata sconfitta di misura dalla Svizzera di Michele Jaeggi e Sven Michel con il punteggio di 6-5. Una partita iniziata subito in salita per gli azzurri, che non riescono a sfruttare l’hammer e si fanno rubare la mano dagli elvetici, che realizzano ...

Atletica - Mondiali di marcia a squadre 2018 : i convocati dell’Italia. Giorgi e Palmisano guidano gli azzurri a Taicang : Nel weekend del 5-6 maggio si disputeranno i Mondiali a squadre di marcia. A ospitare l’evento sarà Taicang, città cinese che accolse la manifestazione anche nel 2014. L’Italia sarà presente all’evento con 19 atleti (12 uomini e 7 donne). Gli azzurri sono partiti in questi giorni in modo da abituarsi al fuso orario e alle condizioni climatiche del posto. La nostra Nazionale si affida soprattutto ad Eleonora Giorgi (quinta ...

Snooker - Mondiali 2018 : Trump si salva con Wakelin - McGill avanza agli ottavi di finale. I risultati di oggi (26 aprile) : Soltanto due sessioni di gare nella giornata di giovedì 26 aprile ai Mondiali 2018 di Snooker. Al Crucible Theatre di Sheffield si è definito il tabellone degli ottavi di finale, gli ultimi due giocatori a passare il turno sono stati l’inglese Judd Trukp e lo scozzese Anthony McGill. Trump, numero quattro del ranking e già numero uno, si è salvato contro uno scatenato Chris Wakelin. Il qualificato inglese ha seriamente messo in difficoltà ...

Fifa World Cup Russia 2018 - il gioco dei Mondiali sarà un DLC gratuito? Ecco la cover apparsa sul PSN! : Di settimana in settimana, proseguono le indiscrezioni su Fifa World Cup 2018, il gioco ufficiale dedicato ai mondiali di Russia e c’è un po’ di incertezza sulle modalità di distribuzione. Seguici su Instagram! Vediamo insieme cosa potrebbe accadere: La cover di Fifa World Cup Russia 2018 apparsa sul PSN Come riportato da numerosi utenti, e […] L'articolo Fifa World Cup Russia 2018, il gioco dei mondiali sarà un DLC gratuito? Ecco la cover ...

Hockey ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : impegno di fuoco per l’Italia. La sfida alla Gran Bretagna sarà decisiva : sarà una giornata decisiva per l’Italia a Budapest, nei Mondiali di Prima Divisione di Hockey su ghiaccio. Oggi alle 19.30 è in programma la sfida alla Gran Bretagna, un impegno decisivo ai fini della promozione (le prime due del torneo saranno promosse nel gruppo principale). Azzurri e britannici sono infatti al primo posto in parità con il Kazakistan: chi vincerà metterà quindi un piede in Top Division. L’Italia è stata già ad un ...