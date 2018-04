Molestie | donne accusano Tom Brokaw | anchor storico Nbc

Così i nuovi contratti difendono le donne dalle Molestie : L'Istat stima che siano 8 milioni 816 mila le donne fra i 14 e i 65 anni che nel corso della vita hanno subito qualche forma di molestia sessuale e 1 milione e 404 mila le donne che nel corso della ...

Femminicidi e Molestie : i numeri della violenza sulle donne in Italia - : Omicidi, molestie sessuali, stalking. Sono le piaghe che colpiscono le donne, nella maggior parte dei casi vittime dei propri mariti o compagni. Da gennaio 2018 ad oggi sono già 15 i Femminicidi in ...

Kabul - le donne in piazza contro le Molestie : Kabul, le donne in piazza contro le molestie I diritti civili accordati a chi nasce femmina spesso non vengono riconosciuti nella pratica. Le proteste servono a sensibilizzare la società contro una cultura maschilista che ancora permane in Afghanistan Continua a leggere

Molestie - Asia Argento e Laura Boldrini al summit mondiale delle donne a New York : Molestie, Asia Argento e Laura Boldrini al summit mondiale delle donne a New York L’attrice e Laura Boldrini protagoniste di un panel sull’Italia accolte dalle protagoniste del movimento #MeToo Continua a leggere

Sergio Castellitto sul caso Molestie : "Poca solidarietà dalle donne" : Sergio Castellitto rilascia una lunga e accorata intervista per il numero di aprile di GQ Italia. Più che la promozione per la docufiction del 'Il Professore', in onda l'8 maggio su Rai 1 in occasione ...

Alain Delon/ "Molestie? Una volta erano le donne" (Che tempo che fa) : Video, Alain Delon torna alla ribalta e si presenta come ospite a Che tempo che fa da Fabio Fazio. Qui racconterà la sua grande passione per i cani. (Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 21:45:00 GMT)

Nyt - cinque donne accusano l'archistar Richard Meier di Molestie - : L'architetto, 83 anni, indicato come responsabile di comportamenti inappropriati da parte di alcune donne che hanno lavorato al suo fianco

8 marzo : a Verona primo protocollo contro Molestie sulle donne nei locali (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Sul sito www.celuisa.it sono presenti tutte le informazioni relative al progetto e sarà aggiornato, di settimana in settimana, l’elenco delle attività commerciali coinvolte. I locali aderenti saranno sottoposti a controlli e verifiche per assicurare l’applicazione del pro

Sciopero 8 marzo - la protesta delle donne : “Meno precarietà - reale parità di salari - lotta a Molestie e discriminazioni” : Un 8 marzo di Sciopero in tutti i settori. Per chiedere meno precarietà, diritto alla conciliazione tra lavoro di cura e lavoro produttivo, reale parità dei salari tra uomo e donna, lotta alle molestie e alle discriminazioni sul lavoro, indennità di maternità per tutte. A promuovere la mobilitazione in Italia è Non una di meno, il movimento femminista nato nel 2016 per battersi contro la violenza sulle donne, che invita tutte ad astenersi per un ...

8 Marzo : dalle Molestie alle discriminazioni in carriera - le donne che si ribellano raccontate su FqMillenniuM : “Tu hai paura di me”. Non il solito omaggio all’8 Marzo, ma 132 pagine di inchieste, reportage e interviste che dopo il caso Weinstein raccontano la ribellione delle donne, non solo sul fronte delle molestie ma in tutti i campi dove la parità di genere è ancora da conquistare. Nel lavoro e negli stipendi, in famiglia e nella vita di coppia, nei diritti e persino sui campi da calcio. Il tutto pensato e raccontato esclusivamente ...