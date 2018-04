Milano : primo torneo di scacchi in memoria di Franco Rindone (2) : (AdnKronos) - Il pomeriggio, dalle 14 alle 19, si terrà il ‘ torneo Blitz di scacchi Città di Milano – memoria l Franco Rindone ’, riservato a tutti i giocatori in possesso di tessera ordinaria/agonistica/Juniores FSI valida per l’anno in corso. La manifestazione è valida per variazioni Elo Blitz Fide.

Mobilità : parte a Milano il primo car sharing di comunità in Europa : UPTOWN sarà il primo insediamento residenziale in Europa con un servizio privato di car sharing per i residenti che avranno a disposizione una flotta di auto elettriche a loro riservate. L’auto elettrica prescelta è il nuovo modello D2 di Share’ngo, che offre tutto quello di cui avranno bisogno i residenti ad Uptown per muoversi in città: 2 posti, 80Kmh, autonomia estesa a 180Km, brillanti e facili da guidare con ingresso libero in Area C e ...