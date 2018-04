Milano | notte di sangue e violenza | un morto e tre feriti La studentessa accoltellata

Milano - due rapinatori e una notte da incubo : ricostruzione Un morto - tre feriti : la mappa : Arrestati due uomini di origine nordafricana per quattro tentativi di rapina compiuti da Cinisello Balsamo a Milano , in diversi luoghi della città. Hanno causato un morto , due feriti , di cui uno gravissimo, e il ferimento lieve di una studentessa.

Milano - omicidio e feriti nella notte : arrestati due irregolari. Uno era già stato fermato per furto. Hanno accoltellato le vittime per rapinarle : Hanno ucciso nella notte con una coltellata all’addome un 22enne del Bangladesh e poco dopo Hanno aggredito una studentessa inglese di 21 anni in zona stazione Centrale a Milano . A lei Hanno rubato un iPhone e la borsa. Due nordafricani sono stati fermati dai carabinieri per questi due episodi di violenza, ai quali se ne aggiungono altrettanti, anche nell’hinterland. Si tratta di due marocchini di 28 e 30 anni, entrambi irregolari. ...

