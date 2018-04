Milano contraria ma non troppo

huffingtonpost

(Di sabato 28 aprile 2018) Il Pd milanese è un partito in salute. Ha 10mila iscritti e 164 circoli disseminati lungo tutta la città metropolitana. Alla guida dic'è il sindaco Beppe Sala, eletto con il centrosinistra e successore di Giuliano Pisapia. Alle ultime elezioni politiche, il Pd ha conquistato più voti sia della Lega che del Movimento 5 Stelle nel capoluogo lombardo. Anzi, sommando il suo 27 per cento all'8 ottenuto da +Europa, ha superato i consensi di leghisti e grillini messi assieme. Sull'ipotesi di alleanza con i 5 Stelle "il sentimento largamente prevalente è di contrarietà", spiega il segretario metropolitano Pietro Bussolati, di area renziana, che in questi giorni ha tastato il polso degli iscritti.E al ritorno in scena di Matteo Renzi, che domani sera andrà in tv da Fabio Fazio, il partito regionale guarda con favore. "È fondamentale ...