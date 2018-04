Milano | bimbo di 8 anni chiama la polizia e salva la mamma dalle percosse del marito

Milano - esplode parte di una palazzina : estratte vive le 9 persone coinvolte - grave un bimbo | Le foto : Si ipotizza che a causare l'incidente sia stato un cedimento in seguito a un'esplosione, legata forse a una fuga di gas. Aperta un'inchiesta per crollo colposo, grave un bimbo .

Milano - crolla parte di una palazzina : estratte vive le nove persone coinvolte - Grave bimbo di 6 anni : Al momento del crollo, nello stabile erano presenti due famiglie: quattro minori e cinque adulti. Il 118 ha spiegato che tra i quattro bambini coinvolti due sono stati portati in codice verde all'...

Milano - INCENDIO PALAZZO A QUARTO OGGIARO/ Video ultime notizie : grave bimbo di 10 anni - altri intossicati : MILANO , INCENDIO in PALAZZO a QUARTO OGGIARO in via Cogne 20: ultime notizie , il Video del rogo al decimo di 14 piani. Un bambino gravissimo in ospedale, una decina di intossicati più lievi(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 14:53:00 GMT)

Milano - palazzo in fiamme.Grave un bimbo : 14.20 Un incendio è divampato in un palazzo di 13 piani, a Milano, nella zona di Quarto Oggiaro. Almeno 8 persone sono rimaste intossicate. Un bambino di 10 anni è stato portato in ospedale in condizioni gravissime. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme e hanno evacuato lo stabile.