Milan | Gattuso | ' Contro il Benevento abbiamo toccato il fondo'

Milan - Gattuso : "Toccato il fondo - giusto togliere i giorni liberi. Non piace? Me ne sbatto" : Se il Milan in quest'ultimo mese di stagione metterà anche solo la metà del furore che ha messo oggi Rino Gattuso nella conferenza stampa di vigilia, per i rossoneri non ci saranno senz'altro problemi.

Milan - Gattuso vuole Belotti : sarà maxi scambio? Cutrone e i nomi in ballo : Il Milan è diviso in due. Da un lato c'è la squadra che deve pensare a ottenere il sesto posto e magari vincere la Coppa Italia. Dall'altro c'è la società che sta lavorando su più tavoli per organizzare un futuro che dovrà necessariamente riservare maggiori soddisfazioni di quante non ne abbia fatto quest'anno zero pala storia rossonera. Un club come quello meneghino non può permettersi di fare la comparsa in Serie A e tra dodici mesi non si ...

Milan - BERLUSCONI : "FINIRO' PER RICOMPRARE IL CLUB"/ Ritorno di fiamma dopo i consigli a Gattuso e le smentite : MILAN, Silvio BERLUSCONI torna allo scoperto: “Finirò per RICOMPRARE il club”. Il Cavaliere e la mossa per far risorgere Forza Italia. Le parole rilasciate dall’ex Premier a Udine(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 22:58:00 GMT)

Milan - Gattuso prova Locatelli : Secondo quanto svelato da Premium sport, oggi Rino Gattuso ha provato Manuel Locatelli in cabina di regia. il classe 1998 diventa il favorito per la sostituzione di Lucas Biglia.

Milan - Suso-Calhanoglu dal 1' e 4-3-3. Gattuso : la cura è la qualità : E' una metafora che si sente spesso nel mondo del pallone: ce la possiamo fare, ma bisogna sperare che davanti svenga qualcuno. Si sta parlando di lepri e di inseguitori, di rincorse e di inseguiti. Il Milan sperava succedesse all'Inter o ...

Gattuso non si tocca. Ma il suo Milan deve tornare grande : In questi ultimi giorni la Gazzetta dello Sport sta parlando di una netta bocciatura per il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli , colpevole di non aver portato i giusti innesti in rosa e di ...

Milan - Gattuso è arrabbiato con diversi giocatori : Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello sport, ci sarebbe una forte tensione tra Gattuso e diversi giocatori. Rino è arrabbiato con buona parte del gruppo, specie con i tre attaccanti per motivi diversi.

Milan - confronto Gattuso-Fassone con la squadra : la ricostruzione : Serviva una strigliata ed è arrivata: Marco Fassone e Rino Gattuso hanno ricordato a tutta la rosa cosa rappresenta il Milan nel mondo, cosa vuol dire indossare una maglia cosi importante e intrisa ...

Fassone e Gattuso scuotono il Milan : Quasi una strigliata, sicuramente una scossa e una richiesta precisa ai giocatori: non bisogna mollare vista l'importanza del sesto posto che vale l'accesso all'Europa League e della finale di Coppa ...

