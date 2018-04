calcioweb.eu

: #Milan, Conti si sfoga: ''Paura di dover smettere, ma continuo a lottare'' - wwwSPORTit : #Milan, Conti si sfoga: ''Paura di dover smettere, ma continuo a lottare'' - CalcioWeb : #Milan, #Conti shock: “paura di non poter più giocare a calcio” - milansette : Milan, Conti si sfoga: ''Paura di dover smettere, ma continuo a lottare'' -

(Di sabato 28 aprile 2018) Ilpreoccupato per le condizioni di Andrea, nuovo infortunio per il calciatore rossonero e stagione sfortunata per l’ex Atalanta. Ecco il messaggio preoccupante dell’esterno su Instagram: “Ti troverai da solo ad affrontare la tua paura più grande. La paura di nonpiùa calcio. Ti fermerai a ripensare alle emozioni che hai saputo regalarti con fatica e sudore. Per tutti i centimetri di campo conquistati combattendo, per i graffi insanguinati sulle gambe, per le ginocchia saltate e i legamenti lacerati. Per tutto questo, finchè avrai fiato, non smettere di lottare”.