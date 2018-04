Milan | Berlusconi pronto a ricomprare la società

Berlusconi rivuole il Milan - ma da chi deve comprarlo? : Berlusconi o chiunque altro fosse interessato ad acquistare il club a chi si dovrebbe rivolgere? Yonghong Li che non decide nemmeno il futuro dei propri dirigenti e che il Mondo intero considera poco ...

Milan - di nuovo Berlusconi? I tifosi si dividono : ecco perchè… : Milan, DI nuovo BERLUSCONI- Dichiarazioni che hanno scosso l’ambiente rossonero e messo sull’attenti tutti i tifosi del Milan. Silvio Berlusconi lancia la frecciatina e smuove totalmente l’universo Milan. “Andrà a finire che ricomprerò io il Milan…” PRO E CONTRO Una dichiarazione che ha subito diviso i sostenitori rossoneri. C’è chi sarebbe entuasiasta pensando ai successi […] L'articolo Milan, di ...

Berlusconi potrebbe ricomprare il Milan Video : Quando i tifosi del #Milan sentono nominare Silvio Berlusconi [Video], calcisticamente parlando, non possono non provare una fortissima nostalgia. Infatti il Cavaliere, alla guida del club rossonero, ha praticamente vinto tutto, portando la societa' a livelli mai raggiunti nella sua storia. Un suo ritorno, dunque, verrebbe accolto nel migliore dei modi. La vicenda La societa' rossonera, sotto la guida cinese e del duo Fassone-Mirabelli, non ha ...

Berlusconi shock : “va a finire che mi ricompro il Milan” : “Andrà a finire che finirò per ricomperare ancora io il Milan“. Lo ha dichiarato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un incontro in Friuli Venezia Giulia. L’ex proprietario rossonero ha spiegato che la vendita del Milan è stata tra i motivi per cui, il suo partito, alle elezioni del 4 marzo scorso, “si è fermata al 14-14,5%”. L'articolo Berlusconi shock: “va a finire che mi ricompro il ...

Milan - battuta di Silvio Berlusconi : "Finirà che ricompro la squadra" : "I grandi amori fanno un giro immenso e poi ritornano" cantava Venditti. E pare proprio che Silvio Berlusconi non lo smentisca. Anzi rischia quasi di confermare la tesi del cantante romano, in un incontro pubblico a Udine il Cav ha dichiarato: "Andrà a finire che finirò per ricomperare ancora io il Milan" spiegando che secondo i sondaggisti la cessione del club è stata tra i motivi per cui Forza Italia "purtroppo contro ogni nostra aspettativa ...

