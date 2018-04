Microsoft aggiorna Windows 10 Ecco cosa cambia

agi

(Di sabato 28 aprile 2018) Dal 30 aprile Microsoft aggiornerà il suo sistemo Windows 10 ​con novità che puntano a una migliore gestione del tempo con applicazioni come Timeline, Focus Assist, Dictation e nuove funzioni per Microsoft Edge.cambierà: Timeline Con l’introduzione di Timeline gli utenti si potrà tornare indietro nel tempo per recuperare i file introvabili, indipendentemente da quando si stava lavorando sul documento. Il nuovo aggiornamento permetterà inoltre di recuperare le attività che gli utenti stavano facendo su Microsoft Edge o Office 365 su un dispositivo iOS o Android quando tornano davanti al loro PC con Windows 10. Focus Assist Focus Assist può essere attivata ogni volta che si desidera portare a termine un’attività senza distrazioni, come notifiche o social media, o essere impostata ...