”Mi ha rotto il caz**” Gf | tensione alle stelle Dopo Aida e Baye è il turno di Danilo e

caffeinamagazine

: Mi sono rotto di questa politica da tifo da stadio e opposti bullismi. Non ha nulla a che fare con la complessità d… - CarloCalenda : Mi sono rotto di questa politica da tifo da stadio e opposti bullismi. Non ha nulla a che fare con la complessità d… - Elettraisdumb : RT @MarchinoSanchez: Mi sono rotto il cazzo anche di rompermi il cazzo - Clarissa_Italia : RT @MarchinoSanchez: Mi sono rotto il cazzo anche di rompermi il cazzo -

(Di sabato 28 aprile 2018) Ancoraal Grande Fratello Nip.le liti traDame e il resto del gruppo conNizar e Alberto Mezzetti, quello che sembrava un “bel” gruppo affiatato di maschi alfa sembra stia iniziando a sgretolarsi. La vicinanza tra Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti ha catalizzato l’attenzione degli inquilini e ieri mattina i ragazzi hanno commentato ciò che hanno visto durante la notte. Entrambi hanno negato ci sia stato altro, maha fatto notare a Luigi che questo atteggiamento non piacerà al pubblico in quanto manca di rispetto verso la sua fidanzata, la modella croata Nina Moric. “Sì, ho dormito sopra le coperte – ha risposto stizzito Luigi Favoloso – Facendole mettere una tuta enorme, che c’è di male?”. “Per me non è una cosa normale” ha ribadito, ma Luigi non ammette giudizi: ...