Mettete alla prova Google Assistant per scoprire quali storie conosce

No - non Mettete una palla di carta stagnola nel microonde : L'esperimento-fake dell'alluminio in microonde : un contenuto nato per scherzo e poi diventato virale, ma che rischia di fare seri danni se preso sul serio

No - non Mettete una palla di carta stagnola nel microonde : (Foto: James Butler/Flickr) Circola in questi giorni online un post che propone – ironicamente – di tentare un esperimento con una sfera di alluminio in un forno a microonde : “Lo sapevi che se fai una palla di carta alluminio, e la metti nel microonde per tre minuti, ottieni questo risultato?”, recita il testo. E mostrando, appena sotto, l’immagine di un foglio di carta stagnola appallottolato accanto al presunto risultato ...

Mettete alla prova i vostri riflessi con il casual game Take Me : Take Me è un casual game caratterizzato da un gameplay semplice e da un look minimale in cui dovrete toccare a ripetizione un cerchio mobile per totalizzare il punteggio più alto possibile. All'aumentare dei tocchi andati a segno aumenterà la velocità con la quale il cerchio si sposterà e diminuirà il tempo a disposizione per toccarlo. L'articolo Mettete alla prova i vostri riflessi con il casual game Take Me proviene da TuttoAndroid.