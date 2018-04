Meteo del ponte del primo maggio Temperature in ribasso | ma solo martedì qualche

Meteo - "l'estate" è già finita : weekend e ponte del 1 maggio tra temporali e freddo : ponte del 1 maggio, bisognerà aprire nuovamente gli ombrelli e prepararsi al freddo. Se le temperature degli ultimi giorni hanno fatto gridare all'estate e più di qualcuno ha già osato sandali e canottiere...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : le previsioni Meteo del fine settimana a Baku : La quarta gara del Mondiale 2018 di Formula Uno è ormai alle porte. Da domani a domenica, Baku (Azerbaijan) sarà la capitale dell’automobilismo mondiale sul tracciato cittadino più veloce del mondo, che tanto affascina gli spettatori per il suo mix di tratti rapidi e misti a condensare aspetti di Monza e Montecarlo. Una sfida per i tecnici sarà trovare l’assetto giusto per la massimizzazione della prestazione. Variabile importante ...

Previsioni Meteo - sole e caldo fino a fine Aprile ma dopo il Ponte del 1° Maggio arriva la prima grande Tempesta di Primavera : 1/32 ...

Meteo 25 aprile e 1 maggio : i ponti ‘crollano’. Previsioni non buone : tutta colpa dell’anticiclone e di correnti instabili. Zona per zona - cosa succederà nei prossimi giorni : La quiete prima della tempesta. Il tepore attuale sarà solo effimero in attesa, appunto, di una rottura, un cambio, uno strappo nello scenario Meteorologico a scala europea che si concretizzerà a breve. Domani, per la giornata festiva del 25 aprile vedrà, ancora una volta, l’alta pressione protagonista del tempo sul nostro Paese: tanto sole da Nord a Sud, qualche isolato piovasco pomeridiano sui rilievi alpini e lungo ...

Meteo : in Piemonte caldo estivo - ma il record del 2011 rimane imbattuto : Temperature estive in Piemonte, dove si registrano dieci gradi in più rispetto al ‘normale’, che tuttavia non sono riusciti a superare i record dell’aprile 2011 quando le temperature medie in pianura avevano raggiunto i 30.7°C. La relazione sull’ondata di caldo in Piemonte redatta da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) evidenzia una media di 27.7°C delle massime nelle località di pianura e il superamento ...

Simulati in 3D nascita e comportamento delle nuvole : previsioni Meteo sempre più precise : I ricercatori del Politecnico di Zurigo hanno simulato in 3D nascita e comportamento delle nuvole: le operazioni aprono la strada a previsioni meteo più precise. La simulazione mostra dei dettagli inediti come l’evoluzione delle nuvole in altezza, che non è possibile osservare con le simulazioni bidimensionali utilizzate oggi per l’elaborazione delle previsioni del tempo. Grazie a dati come temperatura, pressione dell’aria, ...

Meteo Sardegna : anticipo d’estate per il ponte del 25 Aprile : In occasione del ponte del 25 Aprile la Sardegna vivrà giornate quasi estive: la colonnina di mercurio potrebbe toccare in alcune zone i 28°C, secondo quanto spiegato dagli esperti dell’ufficio Meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu. Le alte temperature saranno determinate dal campo di alta pressione presente su tutta Italia, con cielo sereno e solo qualche nube a ridosso dei rilievi. In Sardegna in media la colonnina di ...

Meteo a passo di gambero : estate fino alla sera del 25 aprile - poi torna la pioggia : fino al 25 aprile "regge" il bel tempo sulla Penisola, poi dal 26 aprile anticiclone in graduale indebolimento con qualcheacquazzone o temporale specie al Nord e ridimensionata termica. Un passo avanti verso l'estate, poi torna la primavera"piovosa". Molto incerte al momento le previsioni per il ponte del 1 maggio.fino al 25 aprile (compreso) prove d'estateProve d’estate fino al 25 aprile compreso sull’Italia, grazie all’anticiclone europeo che ...

Previsioni Meteo - ancora sole e caldo anomalo nella settimana del 25 Aprile ma altri temporali sono in agguato : 1/22 ...

Allerta Meteo - ecco i temporali della “Giornata della Terra” : primi nubifragi in Sicilia [LIVE] : Allerta Meteo – Mentre al Nord Italia splende il sole e le temperature superano già i +25°C in molte località della pianura Padana, al Sud in questa “Giornata della Terra” le condizioni del tempo sono compromesse dall’instabilità pomeridiana. E’ la Sicilia (che sarà la Regione più colpita) l’area in cui si sono sviluppati i primi fenomeni temporaleschi, localmente intensi, nelle zone interne. Un temporale ...

Allerta Meteo per la “Giornata della Terra” : Domenica di sole e caldo - ma attenzione ai forti temporali pomeridiani al Sud [MAPPE] : 1/8 ...

Allerta Meteo Domenica 22 Aprile : nella “Giornata della Terra” forti temporali pomeridiani in Campania - Calabria e Sicilia : 1/9 L'instabilità provocata da un'area depressionaria proprio al Sud Italia nella ...

Maltempo - nuova allerta Meteo della Protezione Civile : rovesci e temporali su Calabria e Sicilia [MAPPE e BOLLETTINI] : Una depressione, associata ad un nucleo freddo in quota, permane sulle estreme regioni meridionali dell’Italia, determinando condizioni di instabilità accentuate dal riscaldamento diurno. Proprio a causa del maggior contrasto termico lungo la colonna d’aria, nelle ore centrali della giornata di domani è previsto l’intensificarsi dei fenomeni di Maltempo. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa ...

Salute - boom di virus per colpa del Meteo : colpiti fino a 500mila italiani : Da un inverno che sembrava non finire mai a un’estate anticipata. “L’altalena del meteo e soprattutto gli sbalzi termici degli ultimi giorni hanno favorito la diffusione di forme virali gastrointestinali e respiratorie. Possiamo stimare che siano stati circa 400-500 mila gli italiani colpiti nell’ultima settimana. Cui si sommano i nuovi allergici: persone che diventano allergiche improvvisamente e confondono la pollinosi ...