Mentalizzazione | la mente come psicofarmaco

Blastingnews

(Di sabato 28 aprile 2018) La curiosità per laumana è in grado di dare soluzioni a macchie nere che creano isolamento e depressione, riuscendo a rivoluzionare il mondo del malato in balia di se stesso. La curiosità per laumana, apre le porte ad un maggior utilizzo del cervello e la possibilità di inserire maggiori colori nella realtà quotidiana.può influire la curiosità sullaumana? È stata la curiosità di un giovane ragazzo che, dopo aver affrontato un percorso psicoterapeutico, lo ha portato a divenire psichiatra nel centro Anna Freud di Londra, lo stesso che lo ha ospitato da giovane. L’edificio è stato lo scenario in cui la curiosità è sfociata in una teoria del tutto rivoluzionaria per le cure psichiatriche: la teoria della. L’ideatore in questione è Peter Fonagy che è riuscito ad arrivare a tale soluzione trasfigurando il comportamento altruifrutto di stati ...