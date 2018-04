MDRNTY Cruise | torna la «crociera elettronica» | sul Mediterraneo con i migliori dj del

vanityfair

(Di sabato 28 aprile 2018) Se amate il genere, e siete in tanti, è unada sogno. Immaginatevi una nave di ultimissima generazione, con qualsiasi comfort e capriccio a bordo, animata daidj della scena internazionale. Più di 50 pesi massimi della musicacontemporanea, compresi guru del calibro di Ricardo Villalobos, Black Coffee e Stephan Bodzin, lì a suonare per voi mentre navigate tra l’Italia e la Corsica. No, non andranno certo a dormire in cabina i partecipanti alla seconda edizione del «», la «» che radunerà a giugno flotte di appassionati per ballare a mare aperto. Partenza domenica 10 giugno da Genova, ritorno mercoledì 13 giugno dopo aver fatto scalo in Sardegna e in quell’«isola della bellezza» che diede i natali a Napoleone Bonaparte, la Corsica. Tre notti ad alto tasso dionisiaco e insieme romantico. Molto più di un festival itinerante al ...