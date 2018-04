Maxi commessa in Tunisia per Ansaldo Energia

Maxi commessa per Leonardo con il Qatar : Leonardo sigla un accordo in Qatar da oltre 3 miliardi con il consorzio Nhi, di cui il gruppo guidato da Alessandro Profumo è prime contractor. Il contratto firmato con il ministero della Difesa ...

Leonardo : in 2017 giù utili e ricavi - dal Qatar Maxicommessa da 3 mld/Adnkronos : Roma, 14 mar. (Adnkronos) – Leonardo manda in archivio i conti di un anno difficile e, intanto, mette a segno il primo colpo grosso del 2018. Nel giorno in cui il cda del gruppo ha approvato i risultati dello scorso esercizio, in linea con le guidance riviste al ribasso che vedono ricavi e utili in calo, arriva, infatti, l’annuncio dal Qatar di un maxi contratto dal valore di 3 miliardi di euro per l’acquisto di 28 elicotteri ...

Leonardo : in 2017 giù utili e ricavi - dal Qatar Maxicommessa da 3 mld/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – L’azienda sarà inoltre responsabile dell’assemblaggio finale e della consegna dei 12 NH90 NFH navali dal suo stabilimento di Venezia-Tessera, unitamente alla fornitura di un pacchetto di servizi di supporto e addestramento della durata di otto anni per equipaggi e tecnici. Airbus sarà, a sua volta, responsabile dei 16 NH90 TTH terrestri. Le consegne cominceranno prima del giugno 2022 e continueranno fino al 2025. ...