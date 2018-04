Max Payne 3 e il conflitto alla base del game design di Rockstar - editoriale

eurogamer

(Di sabato 28 aprile 2018) Non so se ci sia un altro gioco per cui mi senta più combattuto di Max3. I primi due capitoli rientrano tra i miei personalissimi preferiti, soprattutto il secondo che dal mio punto di vista è uno dei migliori action shooter sulla piazza. Max3 è allo stesso tempo migliore e peggiore dei suoi predecessori. Ha sparatorie più intense, degli effetti visivi decisamente migliori e valori di produzione in grado di rivaleggiare con qualsiasi blockbuster hollywoodiano. Tutti elementi che Maxsi sforzava di raggiungere nel lontano 1999.Penso anche che Max3 sia l'opera più significativa di. L'azienda aveva costruito una reputazione in quanto architetti di mondi, senza paragoni, non solo in ampiezza, ma anche a livello di simulazione di vita. Nessuno studio ha preso un genere e l'ha fatto proprio comeNorth è stata in grado di fare con Grand Theft Auto. ...