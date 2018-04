Matteo Salvini | Lega pronta a mobilitare milioni di italiani contro l' accordo

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - retroscena-bomba : 'Il contratto per fare fuori Berlusconi' : Il forno con la Lega non sarebbe affatto chiuso, tutt'altro. Il dialogo tra i collaboratori di Matteo Salvini e quelli di Luigi Di Maio non si è interrotto e dopo il voto in Friuli potrebbe ripartire, ...

M5s - soffiata di Bechis sul super professore di Luigi Di Maio : 'Chissà se Matteo Salvini e Giorgia Meloni sanno che...' : 'Chissà se il povero Matteo Salvini mentre flirtava con Luigi Di Maio lo sapeva'. È ironico Franco Bechis , ma la sostanza sfiora il tragico. Chi è davvero il professor Giacinto Della Cananea , il ...

Beppe Grillo - sul palco la bastonata a Luigi Di Maio e Matteo Salvini : 'Fa più ridere di me...' : Fa il comico, Beppe Grillo , ma quando parla di politica è una bastonata dietro l'altra. Anche per il 'suo' Luigi Di Maio . Durante una tappa del suo tour teatrale a Casalmaggiore , il fondatore del Movimento 5 Stelle sempre più lontano dalla sua ...

Matteo Salvini - la scommessa estrema : perché ha detto di voler votare entro l'estate : 'Elezioni subito, anche entro l'estate'. Matteo Salvini parla a Repubblica.it e il suo piano si piazza a metà tra una lucida strategia e un bluff pokeristico. In ogni caso, si avvicina tanto al win-...

Silvio Berlusconi e Matteo Salvini - il retroscena sull'abbraccio a Trieste : Si sarebbero evitati accuratamente tutto il giorno finché in tarda serata si sono abbracciati all' Harry's bar a Trieste Silvio Berlusconi e Matteo Salvini , dove la loro campagna elettorale in Friuli ...

Paolo Becchi : in Senato Pd e M5s non hanno i numeri. E così Matteo Salvini... : 'Ma 'ndo vai se la banana non ce l' hai' cantavano Alberto Sordi e Monica Vitti. Stessa musica dovrebbe intonare oggi Di Maio sostituendo la 'banana' con la parola 'numeri'. Infatti un eventuale ...

Matteo Salvini - la missione destinata a fare la storia : 'Vuole riagganciare i 5 stelle e...'. Capolavoro : È solo una questione di tempo prima che il dialogo tra il Movimento Cinque stelle e il Partito democratico fallisca miseramente. Ed è sulla base di questa convinzione che Matteo Salvini continua ad ...

Matteo Salvini - il retroscena : retromarcia sulla Le Pen per non fare uno sgarbo a Mattarella : Potrebbe disertare il comizio del Primo maggio con Marine Le Pen a Nizza Matteo Salvini. Al raduno del movimento dell'Europa delle Nazioni e delle Libertà dove sarà presente tutta l'estrema destra ...

Pd-M5S? Gara a fagocitarsi E Matteo Salvini si frega le mani : Il governo M5s-Pd, fino a pochissimo tempo fa ritenuto un autentico ossimoro, compie qualche passo avanti sulla via della formazione. Roberto Fico ha dichiarato ottimisticamente che il suo compito ha avuto buon fine e che il dialogo si è avviato. Segui su affaritaliani.it

Governo Pd-M5s. il senatore dem sputtana Luigi Di Maio : 'Ho le prove - sta trattando con Matteo Salvini' : La trattativa tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini sta andando avanti, quella tra M5s e Pd è una bufala. Ne è convinto il senatore dem Michele Anzaldi , renziano di ferro, che al Tempo spiega, chiaro e ...

A Pavia sono comparsi adesivi di Matteo Salvini impiccato a testa in giù : adesivi con l'immagine di Matteo Salvini impiccato a testa in giù; accanto a lui, nella stessa condizione, anche i volti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, del presidente turco Recep Tayyip Erdogan e del presidente americano Donald Trump.Gli adesivi sono comparsi, negli ultimi giorni, su diversi muri e pali di Pavia. A darne notizia oggi è il quotidiano 'La Provincia pavese'. Sulla vicenda indaga la Digos"Salvini a ...

Matteo Salvini : "Non lascio Silvio Berlusconi" : "I giornali di oggi dicono che lunedì lascerò Berlusconi? Capisco perché vendano sempre di meno. Non è vero che accadrà. Non vedo perché dovrei cambiare idea ogni quarto d'ora: non faccio come Renzi o Di Maio. Mi presento alle elezioni con una squadra e vado avanti con quella squadra". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, in Friuli Venezia Giulia per il tour elettorale in vista delle Regionali ...

Matteo Salvini - l'indiscrezione : 'Speriamo che Berlusconi...'. Governo con Di Maio - si riapre tutto : 'Non chiudo al Movimento 5 Stelle '. Nel giorno dell'avvicinamento 'ufficiale' tra grillini e Pd, Matteo Salvini mostra ottimismo e, in generale, si respira l'aria del 'tutto è ancora possibile'. ...