Martina | se ci sarà confronto con M5s giusto consultare base Pd

Governo - Martina 'Se ci sarà intesa con M5s - giusto consultare la base' : ROMA - il Segretario reggente del Pd Maurizio Martina apre all'ipotesi del referendum tra gli iscritti nel caso in cui il partito dem apra un dialogo con i Pentastellati: 'Se la direzione del 3 maggio ...

Vittorio Feltri - 'Martina e Fico - uno spettacolo osceno - il finale sarà vomitevole' : Martina è il peggiore dei parlamentari e il Pd lo ha pescato nel mazzo degli incompetenti, collocandolo sullo scranno di segretario, cioè del capo. Cosicché il partito della sinistra, attaccato per l' ...

Governo - Martina dopo l’incontro con Fico : “Se M5s chiude con la Lega è novità. Percorso Pd sarà discusso in direzione” : Un’apertura ai 5 stelle. A condizione che sia davvero chiuso il fronte di accordo con la Lega e che “il Percorso nuovo” sia approvato e discusso dalla direzione Pd. Maurizio Martina, segretario reggente dei democratici, al termine del colloquio con il presidente della Camera Roberto Fico ha esposto la nuova posizione del partito. E, come presupposto per far andare avanti il dialogo, ha chiesto che arrivino risposte su tre temi ...

MORTE Martina ROSSI - CARLO VERDONE NON SARA' TESTE/I genitori della vittima : "Tentativi di depistare processo" : CARLO VERDONE non sarà ascoltato in qualità di testimone nel processo per la MORTE di MARTINA ROSSI: non è stata accolta la richiesta dell'accusa e l'attore non comparirà in tribunale(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 22:47:00 GMT)

Martina : "Se Mattarella ci chiama Pd non sarà indifferente" : Il segretario reggente del Pd, l'ex ministro Maurizio Martina , manda segnali al Quirinale per gli scenari post voto e per la formazione di un nuovo governo. Intervenendo al Tg3, Martina spiega la ...