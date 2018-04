Martina prende tempo | ' il 3 5 si deciderà se andare al tavolo col M5s' E domani parla

Consultazioni - Martina ora prende tempo E lascia la porta aperta a M5s : Il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina tiene aperta la porta al Movimento Cinque Stelle per la formazione di un nuovo governo. Al termine del secondo giro di Consultazioni con il presidente della Camera, Roberto Fico, il segretario dem ha affermato: "Riconosciamo e registriamo passi in avanti importanti. In particolare in merito alla richiesta di chiudere definitivamente una fase, quella con centrodestra e Lega. Sono arrivate parole ...

Governo - Martina prende tempo "Il 3 maggio Direzione del Pd" "Difficoltà e differenze col M5S" : Il Pd riconosce il "passo" del M5S di chiudere il confronto con la Lega, ma "al tempo stesso non nascondiamo le differenze tra noi, è giusto dirlo per serietà e responsabilità". Così il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, dopo le consultazioni con il presidente della Camera Roberto Fico Segui su affaritaliani.it

Governo M5s-Pd - rivolta base 5Stelle/ “Traditori veniamo a prendervi” : Accordo Fico-Martina-Di Maio - e Renzi.. : Accordo M5S PD, Governo: Martina incontra Fico e apre a Di Maio, i Dem si spaccano: elettori 5Stelle in rivolta contro l'intesa, "traditori vi veniamo a prendere". Renzi resta scettico(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 09:55:00 GMT)

Di Maio : fiducioso su governo cambiamento. Franceschini : ora fase nuova. Martina : no all'Aventino - prenderemo iniziative : 'O si va al governo per cambiare le cose o non ne vale la pena: no ad un governo a tutti i costi e sì a un governo del cambiamento, e su questo sono molto fiducioso'. Così il leader 5 stelle Luigi Di ...

Pd : Martina - discutiamo senza prenderci a stracci : Roma, 10 apr. , AdnKronos, 'Seguiamo l'evoluzione dello scenario e continuiamo a confrontarci seguendo la linea che abbiamo costruito. Abbiamo il dovere di richiamare alla responsabilità chi è uscito ...

