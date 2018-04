Martina e l' intesa tra Pd e M5S ' Deciderà la base del partito'

Martina : «Sull’intesa con i Cinquestelle : Il segretario reggente Dem: «Se la direzione darà il via libera al confronto col M5S l’eventuale esito finale di questo lavoro deve essere valutato anche dalla nostra base»

Martina - Pd - : «Consulteremo la base se ci sarà l'intesa con il M5s» : «Se la direzione del 3 maggio darà il via libera al confronto con i Cinque Stelle penso sia giusto che l'eventuale esito finale di questo lavoro venga valutato anche dalla nostra base nei territori ...

Pd - Martina : "Referendum iscritti per intesa con M5s"/ "Temo sia governo con Salvini che voto anticipato" : Pd, Martina : "Referendum iscritti per intesa con M5s. Temo sia governo con Salvini che voto anticipato". Le ultime notizie sugli scenari politici.

Governo - Martina : "Se intesa con M5S - consultazione della base Pd" : "Ora il tema è quello di sfidare i 5 stelle sui nostri temi e capire se esiste la possibilità di un'agenda condivisa di impegni per l'Italia su alcune priorità essenziali"

Governo - Martina : "Referendum della base se ci sarà l'intesa tra Pd e M5s" : Per un l'esito di un eventuale confronto Pd-M5s sarà necessario "consultare la base ". A dirlo è il segretario reggente del Partito Democratico Maurizio Martina , che apre all'ipotesi di un referendum...

Pd - Martina : “Referendum iscritti per intesa con M5s”/ “Temo sia governo con Salvini che voto anticipato” : Pd, Martina : “Referendum iscritti per intesa con M5s” . Sugli scenari politici: “Temo sia governo con Salvini che voto anticipato” . Le parole del segretario reggente del Partito democratico(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 16:44:00 GMT)

Martina : "Consulteremo base se c'è intesa con M5S" : "Se la direzione del 3 maggio darà il via libera al confronto con i Cinque Stelle penso sia giusto che l'eventuale esito finale di questo lavoro venga valutato anche dalla nostra base nei territori ...

Martina : 'Se ci sarà intesa con M5s - referendum della base Pd' : Se la direzione del 3 maggio darà il via libera al confronto con i Cinquestelle, per il segretario reggente anche gli iscritti al partito dovrebbero valutare il lavoro svolto -

Pd - Martina : se c'è l'intesa con M5S consulteremo la base. Nuovo no di Calenda : Il 3 maggio non dovremo decidere se fare o non fare un governo con M5S ma se iniziare un confronto, entrare nel merito delle questioni, capire se ci possono essere punti d'intesa. Siamo forze molto ...