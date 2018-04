Martina | «Consulteremo la base Pd  se ci sarà un' intesa con il M5S» | Video

Martina - Pd - : «Consulteremo la base se ci sarà l'intesa con il M5s» : «Se la direzione del 3 maggio darà il via libera al confronto con i Cinque Stelle penso sia giusto che l'eventuale esito finale di questo lavoro venga valutato anche dalla nostra base nei territori ...

Martina : "Consulteremo base se c'è intesa con M5S" : "Se la direzione del 3 maggio darà il via libera al confronto con i Cinque Stelle penso sia giusto che l'eventuale esito finale di questo lavoro venga valutato anche dalla nostra base nei territori ...

Pd - Martina : se c'è l'intesa con M5S consulteremo la base. Nuovo no di Calenda : Il 3 maggio non dovremo decidere se fare o non fare un governo con M5S ma se iniziare un confronto, entrare nel merito delle questioni, capire se ci possono essere punti d'intesa. Siamo forze molto ...