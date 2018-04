Marcucci | praticamente impossibile governo M5s- Pd Salvini | chi arriva secondo non detta

rainews

(Di sabato 28 aprile 2018) Il capogrupo dei senatori Dem spiega che le distanze tra le due formazioni politiche sono al momento insanabili. La grillina Lombardi avanza una proposta: per dialogo 'modello Lazio'. Sul fronte del centrodestra Berlusconi: con i pentastellati "non c'è nessuna possibilità visto che io non ho posto veti, ma Di Maio dice che sono il male assoluto e non si vuole sedere a un tavolo"