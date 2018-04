Mantova | controlli carabinieri in azienda tessile | arrestato titolare

Mantova : controlli in aziende gestite da cinesi - scoperti 2 lavoratori in nero : Milano, 1 mar. (AdnKronos) - Due lavoratori in nero e diverse irregolarità sono il risultato di un blitz eseguito dai Carabinieri in mattinata presso due aziende tessili gestite da cinesi nei comuni di San Martino dall’Argine e Sabbioneta, in provincia di Mantova. L’operazione è stata condotta dai C