Mandy | senza gambe scala 2744 gradini | ecco come ha fatto | il video

(Di sabato 28 aprile 2018) Superare le barriere e dimostrare che la disabilita' non è un limite.Horvath ha voluto raccontare la sua impresa sui social network e in un'intervista rilasciata alla BBC per trasmettere un messaggio di speranza a chi è stato beffato da un atroce destino. Nel 2014 la giovane ha perso entrambe le #in to ad un incidente. Da quella tragedia l'americana ha trovato la forza per ripartire e sorridere nuovamente alla vita. Superato lo choc inizialeha ripreso la sua vitase nulla fosse e si è posta una serie di traguardi da raggiungere. L'ultima esperienza in ordine di tempo l'ha voluta condividere con i suoi seguaci pubblicato sul profilo personale unche ha riscosso notevole successo. La Horvath è riuscita nell'impresa di raggiungere la vetta del Manitou Incline, in Colorado, completando il tragitto in quattro ore. Un'impresa da guinness dei ...