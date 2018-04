Mamma denuncia | ' Basta ai furti sulla tomba di mio figlio morto a 18 anni'

Bolzano - papà scappa di casa con i figli : ha portato via borse e vestiti. La Mamma denuncia : Ha preso i figli mentre la moglie era al lavoro ed è fuggito. Sono in corso ricerche in tutta Italia di un padre, che ieri si è allontanato con i due figli di 4 e 2 anni...

Bologna - bimbo di 4 anni cade dal balcone : Mamma denunciata : E’ precipitato dal balcone, cadendo per oltre 10 metri, e poi con il suo corpo ha sfondato il parabrezza di un’utilitaria parcheggiata sotto casa. E’ accaduto ieri, a Bologna, quando verso le 17 di pomeriggio un bimbo di 4 anni è caduto dal terrazzo della sua abitazione, in via Antonio di Vincenzo, precipitando su una macchina parcheggiata in strada. Una fortuna, forse, quella del piccolo, perché è probabile che impattare ...

«Mia Mamma su una barella del pronto soccorso da una settimana» : denuncia choc a Palermo : C'è chi la definisce una situazione da 'terzo mondo', ma siamo in Sicilia, a Palermo, dove una telespettatrice di Pomeriggio 5 racconta in diretta l'odissea vissuta nell'ospedale in cui è ricoverata la mamma. Le telecamere del programma hanno ...

Neonata ha 40 di febbre - il pediatra non la visita e la Mamma lo denuncia : Con la febbre alta, a quasi 40, e due mesi di vita il pediatra non la visita a casa e dice alla mamma di portare la bimba in ambulatorio il giorno dopo, perché non ha né posto, né tempo. 'Signora ...

"Non ci paghi la vacanza a Praga?" - Mamma massacrata dalle figlie/ Denunciate due ragazze venete : "Non ci paghi la vacanza a Praga": madre massacrata a calci e pugni per non aver pagato il viaggio alle due figlie di 17 e 20 anni. Denunciate le ragazze dalla madre minacciata con coltello(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 11:39:00 GMT)

Si suicida per colpa dei bulli - deriso anche al funerale : la Mamma denuncia Video : Michele Ruffino, il ragazzo di 17 anni di Rivoli, che ha deciso di farla finita lo scorso 23 febbraio, gettandosi da un ponte, dopo un lungo calvario procurato dai bulli che lo tormentavano, ha lasciato una lettera che sta commovendo tutta la nazione. I genitori hanno trovato diversi scritti, in parte conservati nel computer di casa, in cui è emersa tutta l'angoscia patita dal giovane nella sua breve esistenza [Video]. Parole che trasudano ...

