“Mamma | cosa c’è in giardino” L’assurda scoperta in vacanza | qualcuno si accorge

(Di sabato 28 aprile 2018) Alle volte i casi più ingarbugliati, proprio come in un film, vengono risolti semplicemente grazie a una pura coincidenza, capace di spingere gli agenti lì dove finora nessun investigatore era arrivato. Un po’ quello che è successo in queste ore in una vicenda che sembra uscita dalla penna di uno scrittore fantasioso e che invece è realmente andata in scena, con le sue assurde dinamiche. Tutto è successo nella città di Govan, vicino Glasgow, in Scozia. Qui una famiglia spagnola aveva deciso di affittare una casa per qualche giorno, così da concedersi una piccolae visitare quel paese dove non si era mai recata prima. Una volta sul posto, dopo aver sistemato i bagagli pronti per iniziare a visitare quel luogo mai visto in passato, ecco arrivare una macabra: nel giardino c’era infatti qualdi strano, che ha subito attirato le attenzioni del gruppo. ...