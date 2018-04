Malore | paura per Nino Benvenuti

Boxe - paura per Benvenuti : ricoverato dopo un Malore : Hanno però detto che l'ex campione del mondo deve assolutamente riposare e rinunciare ad impegni ed attività varie per un periodo ancora imprecisato. Tags Argomenti: Pugilato Boxe Protagonisti: Nino ...

GF - concorrente si accascia per un Malore. Diretta interrotta. Momenti di panico assoluto nella casa : un inquilino sviene sul pavimento e la produzione spegne immediatamente la telecamera per non impressionare il pubblico. Sale la paura. Cosa è successo : Momenti di terrore nella casa del Grande Fratello. Lo spavento è stato così grande che la produzione ha deciso di interrompere la Diretta. Ma Cosa è successo? Uno dei concorrenti si è sentito male e, all’improvviso, si è accasciato sul pavimento. I suoi coinquilini che erano presenti, si sono spaventati a morte perché non sapevano Cosa fare e Cosa stesse accadendo al ragazzo. È successo tutto in Diretta televisiva su Mediaset Extra. La scena si ...

Ferrara - Malore in spiaggia. Paura per un bimbo di 2 anni : Ferrara, 15 aprile 2018 - Il corpicino inerme e il fiato che non vuole saperne di tornare. Una crisi, poi un'altra e un'altra ancora. Il sangue si gela nelle vene e l a Paura stringe il cuore dei ...

Paura per Fabrizio Corona - finito in ospedale : le foto. La fidanzata Silvia Provvedi era con lui al momento del Malore : “Non respirava più” : Fabrizio Corona è stato da poco scarcerato dopo oltre due anni di detenzione nel carcere di San Vittore. Le foto di quel momento, quando la fidanzata Silvia Provvedi gli è corsa incontro, all’uscita del penitenziario milanese, hanno fatto subito il giro dei media. Ora l’ex paparazzo dei vip è stato affidato a una comunità dove sta finendo di scontare la pena con dei lavori socialmente utili. È la seconda volta che Corona fa ...